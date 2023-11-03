03 ноября 2023

Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов в Тюменскую область на 2024 год

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Маршруты Тюмени и Тобольска попали в список субсидируемых на 2024 год Фото:

Более десяти маршрутов Тюменской области попали в список субсидируемых на 2024 год. Об этом сообщили в Росавиации.

«Был утвержден перечень субсидируемых маршрутов в обход Москвы на 2024 год. В него вошли перелеты в Тюмень и Тобольск, а также передвижения из Тюмени. В сумме более десяти направлений Тюменской области будут софинансироваться с федеральным бюджетом, процент которого зависит от маршрута», — передает ведомство в telegram-канале.

Представители Росавиации сообщили, что в софинансировании участвуют администрации 48 российских регионов. Минуя московский авиаузел, 235 межрегиональных маршрутов будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в следующем году. Кроме того, по 130 из 235 маршрутов будут выполняться на современных ближнемагистральных российских самолетах Superjet 100.

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Более десяти маршрутов Тюменской области попали в список субсидируемых на 2024 год. Об этом сообщили в Росавиации. «Был утвержден перечень субсидируемых маршрутов в обход Москвы на 2024 год. В него вошли перелеты в Тюмень и Тобольск, а также передвижения из Тюмени. В сумме более десяти направлений Тюменской области будут софинансироваться с федеральным бюджетом, процент которого зависит от маршрута», — передает ведомство в telegram-канале. Представители Росавиации сообщили, что в софинансировании участвуют администрации 48 российских регионов. Минуя московский авиаузел, 235 межрегиональных маршрутов будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в следующем году. Кроме того, по 130 из 235 маршрутов будут выполняться на современных ближнемагистральных российских самолетах Superjet 100.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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