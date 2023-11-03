Росавиация утвердила список субсидируемых рейсов в Тюменскую область на 2024 год

Маршруты Тюмени и Тобольска попали в список субсидируемых на 2024 год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Более десяти маршрутов Тюменской области попали в список субсидируемых на 2024 год. Об этом сообщили в Росавиации.

«Был утвержден перечень субсидируемых маршрутов в обход Москвы на 2024 год. В него вошли перелеты в Тюмень и Тобольск, а также передвижения из Тюмени. В сумме более десяти направлений Тюменской области будут софинансироваться с федеральным бюджетом, процент которого зависит от маршрута», — передает ведомство в telegram-канале.

Представители Росавиации сообщили, что в софинансировании участвуют администрации 48 российских регионов. Минуя московский авиаузел, 235 межрегиональных маршрутов будут поддержаны из федерального и региональных бюджетов в следующем году. Кроме того, по 130 из 235 маршрутов будут выполняться на современных ближнемагистральных российских самолетах Superjet 100.