Полпред Якушев высказался об участии регионов УрФО на выставке «Россия» в Москве

Полпред Якушев: регионы УрФО взяли достойный старт на выставке «Россия» в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Владимир Якушев пожелал регионам УрФО успешно выступить на выставке «Россия» Фото:

Регионы Уральского федерального округа взяли достойный старт на международной выставке-форуме «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ, заявив о себе, как о субъектах с богатой культурой и историей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Выставка „Россия“ открыта! Регионы УрФО взяли достойный старт. Заявили о себе, как о регионах с богатой культурой и историей, значимыми достижениями и огромным потенциалом. Желаю субъектам Уральского федерального округа с той же энергией провести Дни регионов и сохранить ее на протяжении всей выставки», — сказал Владимир Якушев.

По его словам, регионы Урала отразили на стенде свои успехи и региональный колорит. Образовательные и культурные программы субъектов будут участвовать на протяжении всей выставки.

Ранее URA.RU сообщало, что на международной выставке-форуме «Россия» Свердловская область представит научно-технические достижения, металлургические заводы и знаменитые локации региона. В число необычных экспонатов вошла пиксельная игра, похожая на Minecraft. Мероприятие проходит в столице с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.

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Регионы Уральского федерального округа взяли достойный старт на международной выставке-форуме «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ, заявив о себе, как о субъектах с богатой культурой и историей. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. «Выставка „Россия“ открыта! Регионы УрФО взяли достойный старт. Заявили о себе, как о регионах с богатой культурой и историей, значимыми достижениями и огромным потенциалом. Желаю субъектам Уральского федерального округа с той же энергией провести Дни регионов и сохранить ее на протяжении всей выставки», — сказал Владимир Якушев. По его словам, регионы Урала отразили на стенде свои успехи и региональный колорит. Образовательные и культурные программы субъектов будут участвовать на протяжении всей выставки. Ранее URA.RU сообщало, что на международной выставке-форуме «Россия» Свердловская область представит научно-технические достижения, металлургические заводы и знаменитые локации региона. В число необычных экспонатов вошла пиксельная игра, похожая на Minecraft. Мероприятие проходит в столице с 4 ноября по 12 апреля 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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