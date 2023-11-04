Песков: Россия сильнее с каждым днем

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков напомнил о силе России Фото:

Россия каждый день становится сильнее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Знание».

«Если мы все будем сильными, сильной будет наша страна. Она и есть сильная. Она каждый день добавляет к своей силе новый элемент. Правда всегда убедительнее звучит из уст сильного государства», — сказал Песков. Трансляция ведется на сайте форума «Знание».

Он также вспомнил о прошлых отношениях России и Запада. «Если ты слаб, об тебя вытирают ноги. Это пытались сделать с Россией», — добавил Песков.

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Россия каждый день становится сильнее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Знание». «Если мы все будем сильными, сильной будет наша страна. Она и есть сильная. Она каждый день добавляет к своей силе новый элемент. Правда всегда убедительнее звучит из уст сильного государства», — сказал Песков. Трансляция ведется на сайте форума «Знание». Он также вспомнил о прошлых отношениях России и Запада. «Если ты слаб, об тебя вытирают ноги. Это пытались сделать с Россией», — добавил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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