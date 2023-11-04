Песков: Россия сильнее с каждым днем

04 ноября 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков напомнил о силе России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия каждый день становится сильнее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Знание». «Если мы все будем сильными, сильной будет наша страна. Она и есть сильная. Она каждый день добавляет к своей силе новый элемент. Правда всегда убедительнее звучит из уст сильного государства», — сказал Песков . Трансляция ведется на сайте форума «Знание». Он также вспомнил о прошлых отношениях России и Запада. «Если ты слаб, об тебя вытирают ноги. Это пытались сделать с Россией», — добавил Песков.

Россия каждый день становится сильнее. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Знание». «Если мы все будем сильными, сильной будет наша страна. Она и есть сильная. Она каждый день добавляет к своей силе новый элемент. Правда всегда убедительнее звучит из уст сильного государства», — сказал Песков. Трансляция ведется на сайте форума «Знание». Он также вспомнил о прошлых отношениях России и Запада. «Если ты слаб, об тебя вытирают ноги. Это пытались сделать с Россией», — добавил Песков.