Дмитрий Песков выступил на марафоне общества «Знание»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной, поскольку за нее платит другое государство, в том числе за приход «нужного» правительства. Свое заявление Песков сделал на марафоне общества «Знание».
«Украина — несчастная страна, раз другое государство платит за нее, в том числе „как в такси по счетчику“ за приход нужного правительства», — сказал Песков. Трансляция велась на
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