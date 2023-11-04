В Кремле назвали Украину несчастной страной

Песков: Украина — несчастная страна
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков выступил на марафоне общества «Знание» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной, поскольку за нее платит другое государство, в том числе за приход «нужного» правительства. Свое заявление Песков сделал на марафоне общества «Знание».

«Украина — несчастная страна, раз другое государство платит за нее, в том числе „как в такси по счетчику“ за приход нужного правительства», — сказал Песков. Трансляция велась на сайте марафона.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной, поскольку за нее платит другое государство, в том числе за приход «нужного» правительства. Свое заявление Песков сделал на марафоне общества «Знание». «Украина — несчастная страна, раз другое государство платит за нее, в том числе „как в такси по счетчику“ за приход нужного правительства», — сказал Песков. Трансляция велась на сайте марафона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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