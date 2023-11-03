В Челябинске из-за похожего на гранату предмета оцепили Кировку

В полиции проверяют информацию о подозрительном предмете на Кировке
В Челябинске вечером 4 ноября из-за подозрительного предмета, похожего на гранату, оцепили пешеходную часть улицы Кирова. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.
«Проход перекрыт по улице Кирова возле дома №104, рядом с памятником добровольцам-танкистам. Очевидцы сообщают, что нашли подозрительный предмет, похожий на гранату», — пишут челябинские telegram-каналы.
Журналист URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Там сообщили, что проверяют информацию, подробности сообщат позже.
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