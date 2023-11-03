03 ноября 2023

В Челябинске из-за похожего на гранату предмета оцепили Кировку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, улица кирова, кировка, новогодняя иллюминация
В полиции проверяют информацию о подозрительном предмете на Кировке Фото:

В Челябинске вечером 4 ноября из-за подозрительного предмета, похожего на гранату, оцепили пешеходную часть улицы Кирова. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

«Проход перекрыт по улице Кирова возле дома №104, рядом с памятником добровольцам-танкистам. Очевидцы сообщают, что нашли подозрительный предмет, похожий на гранату», — пишут челябинские telegram-каналы.

Журналист URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Там сообщили, что проверяют информацию, подробности сообщат позже.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске вечером 4 ноября из-за подозрительного предмета, похожего на гранату, оцепили пешеходную часть улицы Кирова. Об этом сообщают telegram-каналы со ссылкой на очевидцев. «Проход перекрыт по улице Кирова возле дома №104, рядом с памятником добровольцам-танкистам. Очевидцы сообщают, что нашли подозрительный предмет, похожий на гранату», — пишут челябинские telegram-каналы. Журналист URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области. Там сообщили, что проверяют информацию, подробности сообщат позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...