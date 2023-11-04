Военкор Котенок: ВСУ пытаются атаковать Крымский мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
В районе Керчи были слышны взрывы Фото:

В районе Керчи слышны взрывы, Украина пытается атаковать Крымский мост. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.

«Взрывы в районе Керчи. Противник пытается поразить Крымский мост», — написал Котенок в своем telegram-канале.

Час назад в канале «Крымский мост: оперативная инфорация» появился пост о том, что движение транспорта по переправе временно перекрыто. Находящихся в зоне досмотра просили сохранять спокойствие. Информации о взрывах от губернатора Севастополя Михаила Развозжаева нет.

Обновлено в 17:55 по мск. Военкор Борис Рожин сообщил, что атака ВСУ успешно отражена. Обломки одной из ракет упали на территории завода «Залив».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Керчи слышны взрывы, Украина пытается атаковать Крымский мост. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. «Взрывы в районе Керчи. Противник пытается поразить Крымский мост», — написал Котенок в своем telegram-канале. Час назад в канале «Крымский мост: оперативная инфорация» появился пост о том, что движение транспорта по переправе временно перекрыто. Находящихся в зоне досмотра просили сохранять спокойствие. Информации о взрывах от губернатора Севастополя Михаила Развозжаева нет. Обновлено в 17:55 по мск. Военкор Борис Рожин сообщил, что атака ВСУ успешно отражена. Обломки одной из ракет упали на территории завода «Залив».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...