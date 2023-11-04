Военкор Котенок: ВСУ пытаются атаковать Крымский мост

В районе Керчи слышны взрывы, Украина пытается атаковать Крымский мост. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок.
«Взрывы в районе Керчи. Противник пытается поразить Крымский мост», — написал Котенок в своем telegram-канале.
Час назад в канале «Крымский мост: оперативная инфорация» появился пост о том, что движение транспорта по переправе временно перекрыто. Находящихся в зоне досмотра просили сохранять спокойствие. Информации о взрывах от губернатора Севастополя Михаила Развозжаева нет.
Обновлено в 17:55 по мск. Военкор Борис Рожин сообщил, что атака ВСУ успешно отражена. Обломки одной из ракет упали на территории завода «Залив».
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