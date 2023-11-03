03 ноября 2023

В Тюмени раскрыли подробности ДТП на мосту Челюскинцев. Фото

ГИБДД Тюменской области: в ДТП на мосту Челюскинцев пострадали 4 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии на тюменском мосту четыре человека пострадали Фото:

В массовом ДТП на мосту Челюскинцев в Тюмени пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«Авария произошла на перекрестке улиц Щербакова и 2-й Луговой. В результате ДТП были ранены водители „Газель“ и Ford. Также пострадали пассажиры этих машин в возрасте 25, 23, 32 и 45-ти лет» — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам пресс-службы, здесь столкнулись «Газель» и Kia. От удара «Газель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford. От удара грузовой автомобиль опрокинулся.

Фото:

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В массовом ДТП на мосту Челюскинцев в Тюмени пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «Авария произошла на перекрестке улиц Щербакова и 2-й Луговой. В результате ДТП были ранены водители „Газель“ и Ford. Также пострадали пассажиры этих машин в возрасте 25, 23, 32 и 45-ти лет» — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, здесь столкнулись «Газель» и Kia. От удара «Газель» отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Ford. От удара грузовой автомобиль опрокинулся.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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