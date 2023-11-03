Пенсионерка из ХМАО устроила у себя «гостевой дом» для бойцов СВО и их семей. Видео

04 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

В ХМАО пенсионерка дает ночлег бойцам СВО и их семьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО 69-летняя женщина устроила у себя «гостевой дом» больше чем для 30 военнослужащих СВО и их семей, когда те бывают проездом и не могут найти себе ночлег в маленьком городе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Пенсионерка получила ласковый позывной «Бабушка». «Началось все больше года назад, когда сын Веры Шарифуллиной попросил разместить семью мобилизованного друга. Его жена не смогла снять там квартиру, и „Бабушка“ пустила их пожить у себя. С тех пор среди военных заработало сарафанное радио. Контрактники со всей России, проезжая мимо, останавливаются погостить у пенсионерки», — передает telegram-канал Shot. Вера Васильевна варит солдатам домашнюю солянку, печет пироги, топит баню и обязательно жарит блины в дорогу всем своим «сыночкам», как называет она бойцов. Взамен доброго отношения военные помогают ей продуктами, деньгами и в целом по хозяйству. Пенсионерка рассказала, что такое уважение к людям в форме у нее с детства. Она выросла при воинской части, где служил отец, а мать работала поваром. Для размещения военных «Бабушка» выделила зал, а сама переехала на кухню. И всякий раз провожает «сыночков» со слезами на глазах, обязательно делая фото на память. В своем телефоне бережно хранит переписку с каждым из них и с нетерпением ждет новостей с фронта. Ранее жители Лангепаса собрали деньги, чтобы купить печи и генераторы бойцам в зону СВО. Приобретенные необходимости помогут солдатам согреться во время морозов. До этого «Молодежная палата Сургута» и добровольцы передали автобус бойцам на Украину. По словам командира, транспорт там у них прозвали «Китайским бомбовозом» в честь одной из задач, которую ПАЗ выполняет. Автобус уже проверили в действии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО 69-летняя женщина устроила у себя «гостевой дом» больше чем для 30 военнослужащих СВО и их семей, когда те бывают проездом и не могут найти себе ночлег в маленьком городе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Пенсионерка получила ласковый позывной «Бабушка». «Началось все больше года назад, когда сын Веры Шарифуллиной попросил разместить семью мобилизованного друга. Его жена не смогла снять там квартиру, и „Бабушка“ пустила их пожить у себя. С тех пор среди военных заработало сарафанное радио. Контрактники со всей России, проезжая мимо, останавливаются погостить у пенсионерки», — передает telegram-канал Shot. Вера Васильевна варит солдатам домашнюю солянку, печет пироги, топит баню и обязательно жарит блины в дорогу всем своим «сыночкам», как называет она бойцов. Взамен доброго отношения военные помогают ей продуктами, деньгами и в целом по хозяйству. Пенсионерка рассказала, что такое уважение к людям в форме у нее с детства. Она выросла при воинской части, где служил отец, а мать работала поваром. Для размещения военных «Бабушка» выделила зал, а сама переехала на кухню. И всякий раз провожает «сыночков» со слезами на глазах, обязательно делая фото на память. В своем телефоне бережно хранит переписку с каждым из них и с нетерпением ждет новостей с фронта. Ранее жители Лангепаса собрали деньги, чтобы купить печи и генераторы бойцам в зону СВО. Приобретенные необходимости помогут солдатам согреться во время морозов. До этого «Молодежная палата Сургута» и добровольцы передали автобус бойцам на Украину. По словам командира, транспорт там у них прозвали «Китайским бомбовозом» в честь одной из задач, которую ПАЗ выполняет. Автобус уже проверили в действии.