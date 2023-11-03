03 ноября 2023

Под окнами свердловского правительства вспыхнул пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пожарная машина, мигалка, сирена, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное происшествие, машина мчс
На улице Антона Валека горит утеплитель на открытой площадке Фото:

В Екатеринбурге у здания правительства Свердловской области на улице Антона Валека, на огороженной забором территории долгостроя, вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщил очевидец. А в МЧС агентству уточнили, что загорелись утеплитель и стройматериалы.

Ведомство получило сообщение в 22:59. Площадь возгорания — 40 квадратных метров. «В ликвидации последствий возгорания задействованы шесть человек личного состава на двух единицах техники», — рассказали в МЧС. При этом горожанин, ставший невольным свидетелем ЧП, заявил, что видел на месте как минимум пять пожарных машин.

Долгострой принадлежит экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину. За право завершить его он долго боролся с УГМК. Раньше это был большой центр внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале «нулевых». Несколько лет назад связанная с холдингом компания «Навигатор» и Хабибуллин последовательно приобрели недостроенные корпусы. «Навигатор» свою часть снес — чтобы построить жилье и благоустроить аллею, — а бывший политик решил продолжить строительство.

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В Екатеринбурге у здания правительства Свердловской области на улице Антона Валека, на огороженной забором территории долгостроя, вспыхнул пожар. Об этом URA.RU сообщил очевидец. А в МЧС агентству уточнили, что загорелись утеплитель и стройматериалы. Ведомство получило сообщение в 22:59. Площадь возгорания — 40 квадратных метров. «В ликвидации последствий возгорания задействованы шесть человек личного состава на двух единицах техники», — рассказали в МЧС. При этом горожанин, ставший невольным свидетелем ЧП, заявил, что видел на месте как минимум пять пожарных машин. Долгострой принадлежит экс-депутату гордумы Олегу Хабибуллину. За право завершить его он долго боролся с УГМК. Раньше это был большой центр внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале «нулевых». Несколько лет назад связанная с холдингом компания «Навигатор» и Хабибуллин последовательно приобрели недостроенные корпусы. «Навигатор» свою часть снес — чтобы построить жилье и благоустроить аллею, — а бывший политик решил продолжить строительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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