Спасательница из ХМАО победила на международном турнире памяти Зиничева

Сотрудник главного управления МЧС России по ХМАО Виктория Осинцева стала призером Международных соревнований «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании. Состязания посвящены памяти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Мероприятие, участие в котором приняли более 500 российских и белорусских спасателей, прошло в Санкт-Петербурге 4 ноября, сообщили в МЧС России.
«Так, победительница соревнований среди женщин, Виктория Осинцева — представительница ГУ МЧС по ХМАО преодолела почти тысячу ступеней Лидер-Тауэра за семь минут 13 секунды», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.
В числе главных заданий, которое необходимо было выполнить участникам соревнований, стал самостоятельный подъем по лестницам на 39 этаж в спасательной экипировке и противогазе. С чем удачно и справилась Осинцева.
Ранее сообщалось о специальных соревнованиях, которые организовало ГУ МЧС по Курганской области для представителей прессы. Тогда журналисты на время надевали экипировку пожарного, проходили полосу препятствий, чтобы на себе ощутить всю тяжесть работы спасателей.
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