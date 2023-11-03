03 ноября 2023

Спасательница из ХМАО победила на международном турнире памяти Зиничева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения на очистных сооружениях. Магнитогорск, нашивка, спасатель, поисково спасательная служба чо
Сотрудница МЧС по Югре победила на международных соревнованиях с участием 500 спасателей Фото:

Сотрудник главного управления МЧС России по ХМАО Виктория Осинцева стала призером Международных соревнований «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании. Состязания посвящены памяти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Мероприятие, участие в котором приняли более 500 российских и белорусских спасателей, прошло в Санкт-Петербурге 4 ноября, сообщили в МЧС России.

«Так, победительница соревнований среди женщин, Виктория Осинцева — представительница ГУ МЧС по ХМАО преодолела почти тысячу ступеней Лидер-Тауэра за семь минут 13 секунды», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

В числе главных заданий, которое необходимо было выполнить участникам соревнований, стал самостоятельный подъем по лестницам на 39 этаж в спасательной экипировке и противогазе. С чем удачно и справилась Осинцева.

Ранее сообщалось о специальных соревнованиях, которые организовало ГУ МЧС по Курганской области для представителей прессы. Тогда журналисты на время надевали экипировку пожарного, проходили полосу препятствий, чтобы на себе ощутить всю тяжесть работы спасателей.

Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник главного управления МЧС России по ХМАО Виктория Осинцева стала призером Международных соревнований «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании. Состязания посвящены памяти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Мероприятие, участие в котором приняли более 500 российских и белорусских спасателей, прошло в Санкт-Петербурге 4 ноября, сообщили в МЧС России. «Так, победительница соревнований среди женщин, Виктория Осинцева — представительница ГУ МЧС по ХМАО преодолела почти тысячу ступеней Лидер-Тауэра за семь минут 13 секунды», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства. В числе главных заданий, которое необходимо было выполнить участникам соревнований, стал самостоятельный подъем по лестницам на 39 этаж в спасательной экипировке и противогазе. С чем удачно и справилась Осинцева. Ранее сообщалось о специальных соревнованиях, которые организовало ГУ МЧС по Курганской области для представителей прессы. Тогда журналисты на время надевали экипировку пожарного, проходили полосу препятствий, чтобы на себе ощутить всю тяжесть работы спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...