Спасательница из ХМАО победила на международном турнире памяти Зиничева

04 ноября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Сотрудница МЧС по Югре победила на международных соревнованиях с участием 500 спасателей Фото: Илья Московец © URA.RU Сотрудник главного управления МЧС России по ХМАО Виктория Осинцева стала призером Международных соревнований «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании. Состязания посвящены памяти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Мероприятие, участие в котором приняли более 500 российских и белорусских спасателей, прошло в Санкт-Петербурге 4 ноября, сообщили в МЧС России. «Так, победительница соревнований среди женщин, Виктория Осинцева — представительница ГУ МЧС по ХМАО преодолела почти тысячу ступеней Лидер-Тауэра за семь минут 13 секунды», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства. В числе главных заданий, которое необходимо было выполнить участникам соревнований, стал самостоятельный подъем по лестницам на 39 этаж в спасательной экипировке и противогазе. С чем удачно и справилась Осинцева. Ранее сообщалось о специальных соревнованиях, которые организовало ГУ МЧС по Курганской области для представителей прессы. Тогда журналисты на время надевали экипировку пожарного, проходили полосу препятствий, чтобы на себе ощутить всю тяжесть работы спасателей. Фото: официальный сайт ГУ МЧС России

Сотрудник главного управления МЧС России по ХМАО Виктория Осинцева стала призером Международных соревнований «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему в высотном здании. Состязания посвящены памяти бывшего главы МЧС Евгения Зиничева. Мероприятие, участие в котором приняли более 500 российских и белорусских спасателей, прошло в Санкт-Петербурге 4 ноября, сообщили в МЧС России. «Так, победительница соревнований среди женщин, Виктория Осинцева — представительница ГУ МЧС по ХМАО преодолела почти тысячу ступеней Лидер-Тауэра за семь минут 13 секунды», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства. В числе главных заданий, которое необходимо было выполнить участникам соревнований, стал самостоятельный подъем по лестницам на 39 этаж в спасательной экипировке и противогазе. С чем удачно и справилась Осинцева. Ранее сообщалось о специальных соревнованиях, которые организовало ГУ МЧС по Курганской области для представителей прессы. Тогда журналисты на время надевали экипировку пожарного, проходили полосу препятствий, чтобы на себе ощутить всю тяжесть работы спасателей.