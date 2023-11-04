04 ноября 2023

Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску

Собчак заявила, что не причастна к обыску в доме певицы Цыгановой
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак заявила, что не причастна к обыскам в доме Цыгановой Фото:

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинение мужа певицы Виктории Цыгановой Вадима в том, что она якобы причастна к обыску в доме семьи исполнительницы. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать», — сообщила телеведущая. Собчак отметила, что скорее заведет муравьиную ферму, чем станет следить за жизнью популярной семьи.

Ранее в официальном telegram-канале Виктории Цыгановой появилось видео, на котором ее супруг сообщил, что в доме проходят обыски. При этом в подписи к видео было указано, что к обыскам имеет отношение Ксения Собчак.

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Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинение мужа певицы Виктории Цыгановой Вадима в том, что она якобы причастна к обыску в доме семьи исполнительницы. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать», — сообщила телеведущая. Собчак отметила, что скорее заведет муравьиную ферму, чем станет следить за жизнью популярной семьи. Ранее в официальном telegram-канале Виктории Цыгановой появилось видео, на котором ее супруг сообщил, что в доме проходят обыски. При этом в подписи к видео было указано, что к обыскам имеет отношение Ксения Собчак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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