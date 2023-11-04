Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинение мужа певицы Виктории Цыгановой Вадима в том, что она якобы причастна к обыску в доме семьи исполнительницы. Об этом она написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать», — сообщила телеведущая. Собчак отметила, что скорее заведет муравьиную ферму, чем станет следить за жизнью популярной семьи.
Ранее в официальном telegram-канале Виктории Цыгановой появилось видео, на котором ее супруг сообщил, что в доме проходят обыски. При этом в подписи к видео было указано, что к обыскам имеет отношение Ксения Собчак.
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