04 ноября 2023

В Турции сообщили о воздушной операции против РПК на севере Ирака

МО Турции: на севере Ирака проведена воздушная операции против РПК
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе турецкой воздушной операции уничтожено 15 объектов Фото:

Против боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проведена воздушная операция, в ходе которой было уничтожено 15 целей. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Воздушная операция была проведена в 19:30 (совпадает с мск — прим. URA.RU). Уничтожено 15 объектов», — передает заявление ведомства ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Военные удары были нанесены по представителям Рабочей партии Курдистана. Турецкий историк Мехмет Перинчек заявил, операция в Ираке направлена не только против РПК, но и против США.

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Против боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проведена воздушная операция, в ходе которой было уничтожено 15 целей. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции. «Воздушная операция была проведена в 19:30 (совпадает с мск — прим. URA.RU). Уничтожено 15 объектов», — передает заявление ведомства ТАСС. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Военные удары были нанесены по представителям Рабочей партии Курдистана. Турецкий историк Мехмет Перинчек заявил, операция в Ираке направлена не только против РПК, но и против США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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