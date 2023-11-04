В Турции сообщили о воздушной операции против РПК на севере Ирака

В ходе турецкой воздушной операции уничтожено 15 объектов
Против боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) проведена воздушная операция, в ходе которой было уничтожено 15 целей. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.
«Воздушная операция была проведена в 19:30 (совпадает с мск — прим. URA.RU). Уничтожено 15 объектов», — передает заявление ведомства ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Военные удары были нанесены по представителям Рабочей партии Курдистана. Турецкий историк Мехмет Перинчек заявил, операция в Ираке направлена не только против РПК, но и против США.
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