Цыганова заявила о завершении обысков в ее доме 05 ноября 2023 в 01:17 Размер текста - 17 + Цыганова заявила, что в ее доме искали улики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обыски в доме певицы Виктории Цыгановой завершились. Об этом она сообщила в telegram-канале. «Все закончилось. Искали улики», — написала она в соцсети. Других подробностей артистка не сообщила. Ранее в официальном telegram-канале Вики Цыгановой ее супруг Вадим сообщил о проходящих в их доме обысках. При этом в посте было указано, что в обысках виновна журналистка Ксения Собчак. Позже Собчак высмеяла это обвинение в свою сторону. Она сравнила Цыгановых по степени важности для себя с обитателями муравьиной фермы. Обновлено в 01:28: «Во время обысков в доме Цыгановой изъяли туфли и нейросеть», — говорится в telegram-канале певицы. Обыски в доме певицы Виктории Цыгановой завершились. Об этом она сообщила в telegram-канале. «Все закончилось. Искали улики», — написала она в соцсети. Других подробностей артистка не сообщила. Ранее в официальном telegram-канале Вики Цыгановой ее супруг Вадим сообщил о проходящих в их доме обысках. При этом в посте было указано, что в обысках виновна журналистка Ксения Собчак. Позже Собчак высмеяла это обвинение в свою сторону. Она сравнила Цыгановых по степени важности для себя с обитателями муравьиной фермы. Обновлено в 01:28: «Во время обысков в доме Цыгановой изъяли туфли и нейросеть», — говорится в telegram-канале певицы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям