Цыганова заявила о завершении обысков в ее доме

Обыски в доме певицы Виктории Цыгановой завершились. Об этом она сообщила в telegram-канале.
«Все закончилось. Искали улики», —
Ранее в официальном telegram-канале Вики Цыгановой ее супруг Вадим сообщил о проходящих в их доме обысках. При этом в посте было указано, что в обысках виновна журналистка Ксения Собчак. Позже Собчак высмеяла это обвинение в свою сторону. Она сравнила Цыгановых по степени важности для себя с обитателями муравьиной фермы.
Обновлено в 01:28: «Во время обысков в доме Цыгановой изъяли туфли и нейросеть», — говорится в telegram-канале певицы.
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