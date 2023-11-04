04 ноября 2023

Цыганова заявила о завершении обысков в ее доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт за вступление ЛДНР в состав России. Челябинск, цыганова вика
Цыганова заявила, что в ее доме искали улики Фото:

Обыски в доме певицы Виктории Цыгановой завершились. Об этом она сообщила в telegram-канале.

«Все закончилось. Искали улики», — написала она в соцсети. Других подробностей артистка не сообщила.

Ранее в официальном telegram-канале Вики Цыгановой ее супруг Вадим сообщил о проходящих в их доме обысках. При этом в посте было указано, что в обысках виновна журналистка Ксения Собчак. Позже Собчак высмеяла это обвинение в свою сторону. Она сравнила Цыгановых по степени важности для себя с обитателями муравьиной фермы.

Обновлено в 01:28: «Во время обысков в доме Цыгановой изъяли туфли и нейросеть», — говорится в telegram-канале певицы.

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Обыски в доме певицы Виктории Цыгановой завершились. Об этом она сообщила в telegram-канале. «Все закончилось. Искали улики», — написала она в соцсети. Других подробностей артистка не сообщила. Ранее в официальном telegram-канале Вики Цыгановой ее супруг Вадим сообщил о проходящих в их доме обысках. При этом в посте было указано, что в обысках виновна журналистка Ксения Собчак. Позже Собчак высмеяла это обвинение в свою сторону. Она сравнила Цыгановых по степени важности для себя с обитателями муравьиной фермы. Обновлено в 01:28: «Во время обысков в доме Цыгановой изъяли туфли и нейросеть», — говорится в telegram-канале певицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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