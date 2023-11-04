Мэрия Перми потратит сотни тысяч рублей на издание сборника по экологии

05 ноября 2023 в 02:12 Размер текста - 17 +

Власти Перми ищут подрядчика для издания сборника экологических статей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Перми ищут подрядчика, который займется подготовкой сборника по экологии и природопользованию. На эти цели из городского бюджета направлено свыше двухсот тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. «Выполнение работ по изданию сборника „Состояние и охрана окружающей среды города Перми“. Начальная цена контракта 222 тысячи рублей. Количество экземпляров — 200 штук», — указано в документации тендера. В 2022 году по заказу мэрии Перми уже издавался экологический сборник. В нем был собран материал о состоянии водных объектов, зеленого фонда города, а также о местах отдыха в городских лесах. В сборнике указывались организации, осуществляющие прием отходов на переработку. Ранее администрация Перми размещала тендер на 607 тысяч рублей для изготовления сувениров. Подрядчик должен был предоставить дизайн-макет и изготовить 2650 сувениров с логотипом герба столицы Прикамья.

Власти Перми ищут подрядчика, который займется подготовкой сборника по экологии и природопользованию. На эти цели из городского бюджета направлено свыше двухсот тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. «Выполнение работ по изданию сборника „Состояние и охрана окружающей среды города Перми“. Начальная цена контракта 222 тысячи рублей. Количество экземпляров — 200 штук», — указано в документации тендера. В 2022 году по заказу мэрии Перми уже издавался экологический сборник. В нем был собран материал о состоянии водных объектов, зеленого фонда города, а также о местах отдыха в городских лесах. В сборнике указывались организации, осуществляющие прием отходов на переработку. Ранее администрация Перми размещала тендер на 607 тысяч рублей для изготовления сувениров. Подрядчик должен был предоставить дизайн-макет и изготовить 2650 сувениров с логотипом герба столицы Прикамья.