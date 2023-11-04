04 ноября 2023
03 ноября 2023

Мэрия Перми потратит сотни тысяч рублей на издание сборника по экологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Челябинск, библиотека, книги, книгохранилище
Власти Перми ищут подрядчика для издания сборника экологических статей Фото:

Власти Перми ищут подрядчика, который займется подготовкой сборника по экологии и природопользованию. На эти цели из городского бюджета направлено свыше двухсот тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

«Выполнение работ по изданию сборника „Состояние и охрана окружающей среды города Перми“. Начальная цена контракта 222 тысячи рублей. Количество экземпляров — 200 штук», — указано в документации тендера.

В 2022 году по заказу мэрии Перми уже издавался экологический сборник. В нем был собран материал о состоянии водных объектов, зеленого фонда города, а также о местах отдыха в городских лесах. В сборнике указывались организации, осуществляющие прием отходов на переработку.

Ранее администрация Перми размещала тендер на 607 тысяч рублей для изготовления сувениров. Подрядчик должен был предоставить дизайн-макет и изготовить 2650 сувениров с логотипом герба столицы Прикамья.

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Власти Перми ищут подрядчика, который займется подготовкой сборника по экологии и природопользованию. На эти цели из городского бюджета направлено свыше двухсот тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. «Выполнение работ по изданию сборника „Состояние и охрана окружающей среды города Перми“. Начальная цена контракта 222 тысячи рублей. Количество экземпляров — 200 штук», — указано в документации тендера. В 2022 году по заказу мэрии Перми уже издавался экологический сборник. В нем был собран материал о состоянии водных объектов, зеленого фонда города, а также о местах отдыха в городских лесах. В сборнике указывались организации, осуществляющие прием отходов на переработку. Ранее администрация Перми размещала тендер на 607 тысяч рублей для изготовления сувениров. Подрядчик должен был предоставить дизайн-макет и изготовить 2650 сувениров с логотипом герба столицы Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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