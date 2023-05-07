07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Мэрия Перми потратит сотни тысяч рублей на сувениры

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9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, статуэтки, сувениры, керамика
Исполнитель должен изготовить 2650 сувениров Фото:

Администрация города Перми готова заплатить 607 тысяч рублей за изготовление сувениров. Исполнитель должен предоставить заказчику разработанный дизайн-макет, сообщается в документе на портале госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции. Начальная цена: 607 365 рублей. Определение поставщика завершено», — говорится на портале.

Исполнитель должен предоставить дизайн-макет и изготовить 2650 сувениров с логотипом герба Перми. Он сможет приступить к работе только после согласования с заказчиком.

Ранее URA.RU писало, что в России выпускают монету в честь 300-летия Перми. Она изготовлена из серебра 925 пробы и весит 31,1 грамм. Памятную продукцию можно приобрести в банках.

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Администрация города Перми готова заплатить 607 тысяч рублей за изготовление сувениров. Исполнитель должен предоставить заказчику разработанный дизайн-макет, сообщается в документе на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции. Начальная цена: 607 365 рублей. Определение поставщика завершено», — говорится на портале. Исполнитель должен предоставить дизайн-макет и изготовить 2650 сувениров с логотипом герба Перми. Он сможет приступить к работе только после согласования с заказчиком. Ранее URA.RU писало, что в России выпускают монету в честь 300-летия Перми. Она изготовлена из серебра 925 пробы и весит 31,1 грамм. Памятную продукцию можно приобрести в банках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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