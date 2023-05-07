Мэрия Перми потратит сотни тысяч рублей на сувениры

Администрация города Перми готова заплатить 607 тысяч рублей за изготовление сувениров. Исполнитель должен предоставить заказчику разработанный дизайн-макет, сообщается в документе на портале госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции. Начальная цена: 607 365 рублей. Определение поставщика завершено», — говорится на портале.
Исполнитель должен предоставить дизайн-макет и изготовить 2650 сувениров с логотипом герба Перми. Он сможет приступить к работе только после согласования с заказчиком.
Ранее URA.RU писало, что в России выпускают монету в честь 300-летия Перми. Она изготовлена из серебра 925 пробы и весит 31,1 грамм. Памятную продукцию можно приобрести в банках.
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