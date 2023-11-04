МО РФ заявило об атаке 15 ракет на судостроительный завод в Керчи 05 ноября 2023 в 02:32 Размер текста - 17 + С украинской стороны вылетело 15 крылатых ракет Фото: U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 4 ноября. Об этом сообщили Минобороны РФ. «ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет», — передает заявление ведомства РИА Новости. Повреждения получил находившийся на заводе корабль. Ранее военкор Юрий Котенок заявил о взрывах в районе Керчи. По его словам, 4 ноября Украина пыталась атаковать Крымский мост. Кроме того, сообщалось о перекрытии движения на мосту. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 4 ноября. Об этом сообщили Минобороны РФ. «ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет», — передает заявление ведомства РИА Новости. Повреждения получил находившийся на заводе корабль. Ранее военкор Юрий Котенок заявил о взрывах в районе Керчи. По его словам, 4 ноября Украина пыталась атаковать Крымский мост. Кроме того, сообщалось о перекрытии движения на мосту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям