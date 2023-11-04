04 ноября 2023

МО РФ заявило об атаке 15 ракет на судостроительный завод в Керчи

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С украинской стороны вылетело 15 крылатых ракет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 4 ноября. Об этом сообщили Минобороны РФ.

«ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет», — передает заявление ведомства РИА Новости. Повреждения получил находившийся на заводе корабль.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил о взрывах в районе Керчи. По его словам, 4 ноября Украина пыталась атаковать Крымский мост. Кроме того, сообщалось о перекрытии движения на мосту.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи 4 ноября. Об этом сообщили Минобороны РФ. «ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет», — передает заявление ведомства РИА Новости. Повреждения получил находившийся на заводе корабль. Ранее военкор Юрий Котенок заявил о взрывах в районе Керчи. По его словам, 4 ноября Украина пыталась атаковать Крымский мост. Кроме того, сообщалось о перекрытии движения на мосту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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