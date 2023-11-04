Курганец порезал ножом приятеля, с которым вместе строил храм

05 ноября 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Суд наказа курганца, который порезал собутыльника, отдыхая после строительства церкви Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Курганской области поссорился со своим приятелем и ударил его ножом в живот. Мужчины занимались строительством храма в одном из сел Притобольного округа. Об этом говорится в судебных материалах. «Приятели распивали спиртное, отдыхая после строительства церкви в Притобольном округе. Потерпевший взял телефон у подсудимого, позвонил, а отдавать отказался. На требование вернуть телефон он назвал его владельца лицом нетрадиционной ориентации. После этого, подсудимый ударил ножом собутыльника в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда. На суде злоумышленник рассказал, что порезал собутыльника именно за слова о нетрадиционной сексуальной ориентации. Он добавил, что ранее сидел в тюрьме и там такое не приветствовалось. Подсудимый подчеркнул, что выпил две стопки водки и играл в телефоне в онлайн-шахматы. Когда приятель отказался возвращать телефон, он разозлился. После случившегося, подсудимый вызвал скорую помощь. В материалах дела отмечено, что потерпевший самовольно ушел из больницы через пять дней после операции. С подсудимым он помирился. Суд приговорил курганца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Житель Курганской области поссорился со своим приятелем и ударил его ножом в живот. Мужчины занимались строительством храма в одном из сел Притобольного округа. Об этом говорится в судебных материалах. «Приятели распивали спиртное, отдыхая после строительства церкви в Притобольном округе. Потерпевший взял телефон у подсудимого, позвонил, а отдавать отказался. На требование вернуть телефон он назвал его владельца лицом нетрадиционной ориентации. После этого, подсудимый ударил ножом собутыльника в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда. На суде злоумышленник рассказал, что порезал собутыльника именно за слова о нетрадиционной сексуальной ориентации. Он добавил, что ранее сидел в тюрьме и там такое не приветствовалось. Подсудимый подчеркнул, что выпил две стопки водки и играл в телефоне в онлайн-шахматы. Когда приятель отказался возвращать телефон, он разозлился. После случившегося, подсудимый вызвал скорую помощь. В материалах дела отмечено, что потерпевший самовольно ушел из больницы через пять дней после операции. С подсудимым он помирился. Суд приговорил курганца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.