04 ноября 2023
03 ноября 2023

Курганец порезал ножом приятеля, с которым вместе строил храм

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, преступник, нож, преступление, рука с ножом
Суд наказа курганца, который порезал собутыльника, отдыхая после строительства церкви Фото:

Житель Курганской области поссорился со своим приятелем и ударил его ножом в живот. Мужчины занимались строительством храма в одном из сел Притобольного округа. Об этом говорится в судебных материалах.

«Приятели распивали спиртное, отдыхая после строительства церкви в Притобольном округе. Потерпевший взял телефон у подсудимого, позвонил, а отдавать отказался. На требование вернуть телефон он назвал его владельца лицом нетрадиционной ориентации. После этого, подсудимый ударил ножом собутыльника в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда.

На суде злоумышленник рассказал, что порезал собутыльника именно за слова о нетрадиционной сексуальной ориентации. Он добавил, что ранее сидел в тюрьме и там такое не приветствовалось. Подсудимый подчеркнул, что выпил две стопки водки и играл в телефоне в онлайн-шахматы. Когда приятель отказался возвращать телефон, он разозлился. После случившегося, подсудимый вызвал скорую помощь.

В материалах дела отмечено, что потерпевший самовольно ушел из больницы через пять дней после операции. С подсудимым он помирился. Суд приговорил курганца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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Житель Курганской области поссорился со своим приятелем и ударил его ножом в живот. Мужчины занимались строительством храма в одном из сел Притобольного округа. Об этом говорится в судебных материалах. «Приятели распивали спиртное, отдыхая после строительства церкви в Притобольном округе. Потерпевший взял телефон у подсудимого, позвонил, а отдавать отказался. На требование вернуть телефон он назвал его владельца лицом нетрадиционной ориентации. После этого, подсудимый ударил ножом собутыльника в живот», — указано в материалах, опубликованных на сайте Притобольного районного суда. На суде злоумышленник рассказал, что порезал собутыльника именно за слова о нетрадиционной сексуальной ориентации. Он добавил, что ранее сидел в тюрьме и там такое не приветствовалось. Подсудимый подчеркнул, что выпил две стопки водки и играл в телефоне в онлайн-шахматы. Когда приятель отказался возвращать телефон, он разозлился. После случившегося, подсудимый вызвал скорую помощь. В материалах дела отмечено, что потерпевший самовольно ушел из больницы через пять дней после операции. С подсудимым он помирился. Суд приговорил курганца к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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