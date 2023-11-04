04 ноября 2023
03 ноября 2023

Власти ЯНАО приобретут за 6,5 млн рублей эндоскоп для сельской больницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут
В ЯНАО пациенты сельской больницы получат возможность обследования внутренних органов высокоточным аппаратом Фото:

Департамент государственного заказа ЯНАО объявил конкурс по поиску подрядчика, который за 6,5 млн рублей до конца декабря этого года поставит в больницу, находящуюся в поселке Мужи, медицинский эндоскоп. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Поставить оборудование необходимо в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. Поставщику также необходимо разработать программу обучения медицинских специалистов правилам эксплуатации поставляемого оборудования», — говорится в размещенной на портале документации.

Эндоскопический аппарат позволяет медикам исследовать пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, пазухи, глаза, толстый кишечник, тонкий кишечник и другие органы человека. На основе полученной с помощью высокоточной аппаратуры визуальной информации специалисты ставят диагноз пациентам и назначают соответствующий курс лечения.

Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Департамент государственного заказа ЯНАО объявил конкурс по поиску подрядчика, который за 6,5 млн рублей до конца декабря этого года поставит в больницу, находящуюся в поселке Мужи, медицинский эндоскоп. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Поставить оборудование необходимо в строгом соответствии с условиями договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. Поставщику также необходимо разработать программу обучения медицинских специалистов правилам эксплуатации поставляемого оборудования», — говорится в размещенной на портале документации. Эндоскопический аппарат позволяет медикам исследовать пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, пазухи, глаза, толстый кишечник, тонкий кишечник и другие органы человека. На основе полученной с помощью высокоточной аппаратуры визуальной информации специалисты ставят диагноз пациентам и назначают соответствующий курс лечения. Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...