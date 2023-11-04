В Роскачестве раскрыли, какие продукты чаще всего продаются в уменьшенной упаковке

Роскачество: производители сметаны, молока и масла уменьшают упаковки чаще

05 ноября 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Производители сметаны, молока и масла уменьшают упаковки чаще, сообщили в Роскачестве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Многие российские производители уменьшают размер упаковки продуктов, оставляя при этом прежнюю цену. Чаще всего такими продуктами являются сливочное масло, молоко и сметана. Об этом стало известно из исследования, проведенного Роскачеством совместно с компанией NTech. «Сливочное масло чаще всего встречается в упаковках 180 граммов — более 70 процентов продукции. В пачках по 200 граммов продается лишь 10 процентов товаров», — следует из результатов исследования, передает «Лента.ру». Также отмечается, уменьшение упаковки молока и кефира — 900 и 930 граммов, вместо одного литра. Одним из таких продуктов также стала сметана, ее банки сталь делать объемом в 300 и 315 граммов, привычные 350 встречаются только в 2,96 процента случаев. Генеральная прокуратура добилась внесения в ГОСТ требований фасовать продукты не произвольно, а в «привычные для покупателей объемы». Манипуляции с упаковкой вводят в заблуждение потребителей, уверена организация, передает Пятый канал.

Многие российские производители уменьшают размер упаковки продуктов, оставляя при этом прежнюю цену. Чаще всего такими продуктами являются сливочное масло, молоко и сметана. Об этом стало известно из исследования, проведенного Роскачеством совместно с компанией NTech. «Сливочное масло чаще всего встречается в упаковках 180 граммов — более 70 процентов продукции. В пачках по 200 граммов продается лишь 10 процентов товаров», — следует из результатов исследования, передает «Лента.ру». Также отмечается, уменьшение упаковки молока и кефира — 900 и 930 граммов, вместо одного литра. Одним из таких продуктов также стала сметана, ее банки сталь делать объемом в 300 и 315 граммов, привычные 350 встречаются только в 2,96 процента случаев. Генеральная прокуратура добилась внесения в ГОСТ требований фасовать продукты не произвольно, а в «привычные для покупателей объемы». Манипуляции с упаковкой вводят в заблуждение потребителей, уверена организация, передает Пятый канал.