04 ноября 2023

В Роскачестве раскрыли, какие продукты чаще всего продаются в уменьшенной упаковке

Роскачество: производители сметаны, молока и масла уменьшают упаковки чаще
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, покупатель, масло, покупатели, прилавки, продуктовая корзина, сливочное масло, продуктовая тележка, супермаркет, ашан, супермаркет ашан, тележка для продуктов, тележка продуктовая
Производители сметаны, молока и масла уменьшают упаковки чаще, сообщили в Роскачестве Фото:

Многие российские производители уменьшают размер упаковки продуктов, оставляя при этом прежнюю цену. Чаще всего такими продуктами являются сливочное масло, молоко и сметана. Об этом стало известно из исследования, проведенного Роскачеством совместно с компанией NTech.

«Сливочное масло чаще всего встречается в упаковках 180 граммов — более 70 процентов продукции. В пачках по 200 граммов продается лишь 10 процентов товаров», — следует из результатов исследования, передает «Лента.ру». Также отмечается, уменьшение упаковки молока и кефира — 900 и 930 граммов, вместо одного литра. Одним из таких продуктов также стала сметана, ее банки сталь делать объемом в 300 и 315 граммов, привычные 350 встречаются только в 2,96 процента случаев.

Генеральная прокуратура добилась внесения в ГОСТ требований фасовать продукты не произвольно, а в «привычные для покупателей объемы». Манипуляции с упаковкой вводят в заблуждение потребителей, уверена организация, передает Пятый канал.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многие российские производители уменьшают размер упаковки продуктов, оставляя при этом прежнюю цену. Чаще всего такими продуктами являются сливочное масло, молоко и сметана. Об этом стало известно из исследования, проведенного Роскачеством совместно с компанией NTech. «Сливочное масло чаще всего встречается в упаковках 180 граммов — более 70 процентов продукции. В пачках по 200 граммов продается лишь 10 процентов товаров», — следует из результатов исследования, передает «Лента.ру». Также отмечается, уменьшение упаковки молока и кефира — 900 и 930 граммов, вместо одного литра. Одним из таких продуктов также стала сметана, ее банки сталь делать объемом в 300 и 315 граммов, привычные 350 встречаются только в 2,96 процента случаев. Генеральная прокуратура добилась внесения в ГОСТ требований фасовать продукты не произвольно, а в «привычные для покупателей объемы». Манипуляции с упаковкой вводят в заблуждение потребителей, уверена организация, передает Пятый канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...