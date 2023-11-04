На свердловской трассе произошло смертельное ДТП. Фото

05 ноября 2023 в 09:38 Размер текста - 17 +

Водитель скончался, пассажир госпитализирован в Невьянск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ночью (около 04:00) 5 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у подъезда к Невьянску автомобиль «Киа Рио» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте, а пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, женщина, 2000 г. р., управляя автомобилем „Киа Рио“, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, вследствие чего допустила съезд в левый кювет по ходу движения автомашины с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Известно, что в момент происшествия обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние погибшей установят после химико-токсикологического исследования. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области [https://t.me/gibdd_66/4048]

Ночью (около 04:00) 5 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у подъезда к Невьянску автомобиль «Киа Рио» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте, а пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, женщина, 2000 г. р., управляя автомобилем „Киа Рио“, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, вследствие чего допустила съезд в левый кювет по ходу движения автомашины с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Известно, что в момент происшествия обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние погибшей установят после химико-токсикологического исследования.