Ночью (около 04:00) 5 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у подъезда к Невьянску автомобиль «Киа Рио» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте, а пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
«По предварительным данным, женщина, 2000 г. р., управляя автомобилем „Киа Рио“, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, вследствие чего допустила съезд в левый кювет по ходу движения автомашины с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.
Известно, что в момент происшествия обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние погибшей установят после химико-токсикологического исследования.
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