04 ноября 2023
03 ноября 2023

На свердловской трассе произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель скончался, пассажир госпитализирован в Невьянск Фото:

Ночью (около 04:00) 5 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у подъезда к Невьянску автомобиль «Киа Рио» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте, а пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«По предварительным данным, женщина, 2000 г. р., управляя автомобилем „Киа Рио“, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, вследствие чего допустила съезд в левый кювет по ходу движения автомашины с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении.

Известно, что в момент происшествия обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние погибшей установят после химико-токсикологического исследования.

Фото:

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Ночью (около 04:00) 5 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов у подъезда к Невьянску автомобиль «Киа Рио» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте, а пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «По предварительным данным, женщина, 2000 г. р., управляя автомобилем „Киа Рио“, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением транспортного средства, вследствие чего допустила съезд в левый кювет по ходу движения автомашины с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении. Известно, что в момент происшествия обе женщины не были пристегнуты ремнями безопасности. Состояние погибшей установят после химико-токсикологического исследования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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