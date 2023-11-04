04 ноября 2023
03 ноября 2023

Пропавший в челябинском селе мальчик найден погибшим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливый клипарт. Екатеринбург, непогода, мальчик на велосипеде, осень, дождь в городе
В день гибели ребенок поехал кататься на велосипеде (фото из архива) Фото:

В Аргаяшском районе в селе Яраткулова (Челябинская область) пропавший мальчик найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«В Яраткулова днем 4 ноября восьмилетний мальчик ушел из дома гулять на велосипеде и пропал. Найден. Погиб», — сообщили волонтеры на своей странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области и СКР по региону. Ответ ожидается.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Аргаяшском районе в селе Яраткулова (Челябинская область) пропавший мальчик найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «В Яраткулова днем 4 ноября восьмилетний мальчик ушел из дома гулять на велосипеде и пропал. Найден. Погиб», — сообщили волонтеры на своей странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области и СКР по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...