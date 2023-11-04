Пропавший в челябинском селе мальчик найден погибшим

В день гибели ребенок поехал кататься на велосипеде (фото из архива)
В Аргаяшском районе в селе Яраткулова (Челябинская область) пропавший мальчик найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«В Яраткулова днем 4 ноября восьмилетний мальчик ушел из дома гулять на велосипеде и пропал. Найден. Погиб», — сообщили волонтеры на своей странице «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU направило запрос в пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области и СКР по региону. Ответ ожидается.
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