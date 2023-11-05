Европа резко нарастила импорт российского СПГ

05 ноября 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Поставки СПГ из России выросли на 50% по сравнению с прошлым годом Фото: Илья Московец © URA.RU Европа нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В этом году он достиг рекордных объемов. «В прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума — 16,7 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется», — говорится в материале газеты «Известия». Отмечается, что за текущий год Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из РФ в Евросоюзе. К тому же поставки выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. Ранее немецкий журнал Spiegel писал, за полгода Европа приобрела природный газ у РФ на сумму 5,3 миллиарда евро. Авторы статьи отметили, что Европа стала лучшим клиентом президента России Владимира Путина. Указывалось, что европейские страны все также зависят от российских поставок.

Европа нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В этом году он достиг рекордных объемов. «В прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума — 16,7 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется», — говорится в материале газеты «Известия». Отмечается, что за текущий год Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из РФ в Евросоюзе. К тому же поставки выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. Ранее немецкий журнал Spiegel писал, за полгода Европа приобрела природный газ у РФ на сумму 5,3 миллиарда евро. Авторы статьи отметили, что Европа стала лучшим клиентом президента России Владимира Путина. Указывалось, что европейские страны все также зависят от российских поставок.