Европа резко нарастила импорт российского СПГ

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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, газ, новатэк, завод
Поставки СПГ из России выросли на 50% по сравнению с прошлым годом Фото:

Европа нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В этом году он достиг рекордных объемов.

«В прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума — 16,7 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется», — говорится в материале газеты «Известия». Отмечается, что за текущий год Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из РФ в Евросоюзе. К тому же поставки выросли на 50% по сравнению с прошлым годом.

Ранее немецкий журнал Spiegel писал, за полгода Европа приобрела природный газ у РФ на сумму 5,3 миллиарда евро. Авторы статьи отметили, что Европа стала лучшим клиентом президента России Владимира Путина. Указывалось, что европейские страны все также зависят от российских поставок.

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Европа нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). В этом году он достиг рекордных объемов. «В прошлом году поставки СПГ из России в Европу достигли исторического максимума — 16,7 млрд кубометров. В этом году тенденция сохраняется», — говорится в материале газеты «Известия». Отмечается, что за текущий год Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ из РФ в Евросоюзе. К тому же поставки выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. Ранее немецкий журнал Spiegel писал, за полгода Европа приобрела природный газ у РФ на сумму 5,3 миллиарда евро. Авторы статьи отметили, что Европа стала лучшим клиентом президента России Владимира Путина. Указывалось, что европейские страны все также зависят от российских поставок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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