США порекомендовали Израилю применять против Палестины «бомбы поменьше»

05 ноября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

В США призвали армию Израиля использовать бомбы поменьше Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Официальные лица США описали Израилю план по уменьшению жертв среди гражданского населения Палестины. Об этом сообщили в газете New York Times. Авторы статьи отметили, что в США призвали армию Израиля (ЦАХАЛ) использовать бомбы меньшего размера. «Официальные лица США заявили израильтянам, что они могли бы сократить число жертв среди гражданского населения, если <…> будут использовать бомбы меньшего размера, чтобы разрушить сеть туннелей», — говорится в материале . Авторы отметили, что в США призвали Израиль использовать более взвешенный подход в своих операциях. Ранее, 7 октября, палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, передают « Дни.ру». Израильская армия сообщила, что получила множество точек доступа в подземные туннели, передает «Национальная служба новостей». Военные Израиля уничтожили туннели ХАМАС, по котором палестинские бойцы возят оружие и контрабанду в секторе Газа.

Официальные лица США описали Израилю план по уменьшению жертв среди гражданского населения Палестины. Об этом сообщили в газете New York Times. Авторы статьи отметили, что в США призвали армию Израиля (ЦАХАЛ) использовать бомбы меньшего размера. «Официальные лица США заявили израильтянам, что они могли бы сократить число жертв среди гражданского населения, если <…> будут использовать бомбы меньшего размера, чтобы разрушить сеть туннелей», — говорится в материале. Авторы отметили, что в США призвали Израиль использовать более взвешенный подход в своих операциях. Ранее, 7 октября, палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, передают «Дни.ру». Израильская армия сообщила, что получила множество точек доступа в подземные туннели, передает «Национальная служба новостей». Военные Израиля уничтожили туннели ХАМАС, по котором палестинские бойцы возят оружие и контрабанду в секторе Газа.