США порекомендовали Израилю применять против Палестины «бомбы поменьше»

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
В США призвали армию Израиля использовать бомбы поменьше Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Официальные лица США описали Израилю план по уменьшению жертв среди гражданского населения Палестины. Об этом сообщили в газете New York Times. Авторы статьи отметили, что в США призвали армию Израиля (ЦАХАЛ) использовать бомбы меньшего размера.

«Официальные лица США заявили израильтянам, что они могли бы сократить число жертв среди гражданского населения, если <…> будут использовать бомбы меньшего размера, чтобы разрушить сеть туннелей», — говорится в материале. Авторы отметили, что в США призвали Израиль использовать более взвешенный подход в своих операциях.

Ранее, 7 октября, палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, передают «Дни.ру». Израильская армия сообщила, что получила множество точек доступа в подземные туннели, передает «Национальная служба новостей». Военные Израиля уничтожили туннели ХАМАС, по котором палестинские бойцы возят оружие и контрабанду в секторе Газа.

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Официальные лица США описали Израилю план по уменьшению жертв среди гражданского населения Палестины. Об этом сообщили в газете New York Times. Авторы статьи отметили, что в США призвали армию Израиля (ЦАХАЛ) использовать бомбы меньшего размера. «Официальные лица США заявили израильтянам, что они могли бы сократить число жертв среди гражданского населения, если <…> будут использовать бомбы меньшего размера, чтобы разрушить сеть туннелей», — говорится в материале. Авторы отметили, что в США призвали Израиль использовать более взвешенный подход в своих операциях. Ранее, 7 октября, палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю, передают «Дни.ру». Израильская армия сообщила, что получила множество точек доступа в подземные туннели, передает «Национальная служба новостей». Военные Израиля уничтожили туннели ХАМАС, по котором палестинские бойцы возят оружие и контрабанду в секторе Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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