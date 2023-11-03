ЦАХАЛ уничтожил туннели, по которому ХАМАС возит оружие и контрабанду

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что выявила и уничтожила туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Туннели подземного города под Газой имеют важное логистическое преимущество для боевиков.
«Войска обнаружили шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели», — сообщили ЦАХАЛ в telegram-канале. Уничтожение туннелей произошло в рамках спецоперации внутри сектора.
Туннели проходят через всю Газу. В 2021 году лидер ХАМАС Яхья Синвар сообщал, что их протяженность составляет около 500 километров. ХАМАС использует туннели для производства ракет и снарядов, проводят совещания, перевозят оружие. Также они используются для перемещения боевиков. URA.RU подробно рассказало о структуре подземного города.
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