ЦАХАЛ уничтожил туннели, по которому ХАМАС возит оружие и контрабанду

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ взорвал туннели ХАМАС Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что выявила и уничтожила туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Туннели подземного города под Газой имеют важное логистическое преимущество для боевиков.

«Войска обнаружили шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели», — сообщили ЦАХАЛ в telegram-канале. Уничтожение туннелей произошло в рамках спецоперации внутри сектора.

Туннели проходят через всю Газу. В 2021 году лидер ХАМАС Яхья Синвар сообщал, что их протяженность составляет около 500 километров. ХАМАС использует туннели для производства ракет и снарядов, проводят совещания, перевозят оружие. Также они используются для перемещения боевиков. URA.RU подробно рассказало о структуре подземного города.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что выявила и уничтожила туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Туннели подземного города под Газой имеют важное логистическое преимущество для боевиков. «Войска обнаружили шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели», — сообщили ЦАХАЛ в telegram-канале. Уничтожение туннелей произошло в рамках спецоперации внутри сектора. Туннели проходят через всю Газу. В 2021 году лидер ХАМАС Яхья Синвар сообщал, что их протяженность составляет около 500 километров. ХАМАС использует туннели для производства ракет и снарядов, проводят совещания, перевозят оружие. Также они используются для перемещения боевиков. URA.RU подробно рассказало о структуре подземного города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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