ЦАХАЛ уничтожил туннели, по которому ХАМАС возит оружие и контрабанду

03 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ взорвал туннели ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что выявила и уничтожила туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Туннели подземного города под Газой имеют важное логистическое преимущество для боевиков. «Войска обнаружили шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели», — сообщили ЦАХАЛ в telegram-канале. Уничтожение туннелей произошло в рамках спецоперации внутри сектора. Туннели проходят через всю Газу. В 2021 году лидер ХАМАС Яхья Синвар сообщал, что их протяженность составляет около 500 километров. ХАМАС использует туннели для производства ракет и снарядов, проводят совещания, перевозят оружие. Также они используются для перемещения боевиков. URA.RU подробно рассказало о структуре подземного города.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что выявила и уничтожила туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Туннели подземного города под Газой имеют важное логистическое преимущество для боевиков. «Войска обнаружили шахты туннелей, начинили их взрывчаткой и нейтрализовали туннели», — сообщили ЦАХАЛ в telegram-канале. Уничтожение туннелей произошло в рамках спецоперации внутри сектора. Туннели проходят через всю Газу. В 2021 году лидер ХАМАС Яхья Синвар сообщал, что их протяженность составляет около 500 километров. ХАМАС использует туннели для производства ракет и снарядов, проводят совещания, перевозят оружие. Также они используются для перемещения боевиков. URA.RU подробно рассказало о структуре подземного города.