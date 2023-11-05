Зеленский пришел в ярость из-за слитых в СМИ данных

Владимир Зеленский разочаровался из-за слитых данных
Президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль. Об этом пишет издание Times of Israel.
«Он очень разочарован», — сказал дипломат, на которого ссылается
Ранее портал Axios написал, что украинский президент намерен посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне эскалации палестинского конфликта. Отмечалось, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, передает «Царьград».
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