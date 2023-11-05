Зеленский пришел в ярость из-за слитых в СМИ данных

05 ноября 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский разочаровался из-за слитых данных Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль. Об этом пишет издание Times of Israel. «Он очень разочарован», — сказал дипломат, на которого ссылается издание . По его данным, Зеленский рассекретить данные о своей поездке, находясь в Израиле. Ранее портал Axios написал, что украинский президент намерен посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне эскалации палестинского конфликта. Отмечалось, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, передает «Царьград».

Президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль. Об этом пишет издание Times of Israel. «Он очень разочарован», — сказал дипломат, на которого ссылается издание. По его данным, Зеленский рассекретить данные о своей поездке, находясь в Израиле. Ранее портал Axios написал, что украинский президент намерен посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне эскалации палестинского конфликта. Отмечалось, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, передает «Царьград».