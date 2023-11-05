Зеленский пришел в ярость из-за слитых в СМИ данных

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Владимир Зеленский разочаровался из-за слитых данных Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль. Об этом пишет издание Times of Israel.

«Он очень разочарован», — сказал дипломат, на которого ссылается издание. По его данным, Зеленский рассекретить данные о своей поездке, находясь в Израиле.

Ранее портал Axios написал, что украинский президент намерен посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне эскалации палестинского конфликта. Отмечалось, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, передает «Царьград».

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Президент Украины Владимир Зеленский оказался разочарован из-за утечки данных о его визите в Израиль. Об этом пишет издание Times of Israel. «Он очень разочарован», — сказал дипломат, на которого ссылается издание. По его данным, Зеленский рассекретить данные о своей поездке, находясь в Израиле. Ранее портал Axios написал, что украинский президент намерен посетить Иерусалим «в знак солидарности» со страной на фоне эскалации палестинского конфликта. Отмечалось, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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