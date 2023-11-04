04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Екатеринбурге вновь выставили на продажу ТРЦ «Алатырь». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖК "Макаровский квартал", ЖК FORUM CITY, авто. Екатеринбург, тц алатырь
Торговый центр «Алатырь» продают за 1,52 млрд рублей Фото:

В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Алатырь». За здание площадью 73, 4 тысячи квадратных метров выставили цену в 1,52 миллиарда рублей. Прошлые торги были прекращены летом. Объявление было размещено на сайте Avito.

«Kод лотa: PAД-354028. Pеализуется на тoргaх. Предлaгaeм выгoднoе инвecтициoннoe предложeние — гoтoвый аpендный бизнеc TPЦ „Алатырь“ <…> Общая площадь помещений: 73 405,6 кв. м. Земельный участок Площадь З/У: 12 604 +/- 39 кв. м.», — говорится в объявлении.

Год назад (в ноябре 2022) «Алатырь» уже выставляли на торги за 1,75 млрд рублей, однако руководство передумало продавать ТЦ в июле 2023 года. Тогда компания «Астерия», входящая в состав закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей», заявила о перезагрузке и обновлении торгового центра.

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В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Алатырь». За здание площадью 73, 4 тысячи квадратных метров выставили цену в 1,52 миллиарда рублей. Прошлые торги были прекращены летом. Объявление было размещено на сайте Avito. «Kод лотa: PAД-354028. Pеализуется на тoргaх. Предлaгaeм выгoднoе инвecтициoннoe предложeние — гoтoвый аpендный бизнеc TPЦ „Алатырь“ <…> Общая площадь помещений: 73 405,6 кв. м. Земельный участок Площадь З/У: 12 604 +/- 39 кв. м.», — говорится в объявлении. Год назад (в ноябре 2022) «Алатырь» уже выставляли на торги за 1,75 млрд рублей, однако руководство передумало продавать ТЦ в июле 2023 года. Тогда компания «Астерия», входящая в состав закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей», заявила о перезагрузке и обновлении торгового центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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