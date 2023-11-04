В Екатеринбурге вновь выставили на продажу ТРЦ «Алатырь». Скрин

05 ноября 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Торговый центр «Алатырь» продают за 1,52 млрд рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Алатырь». За здание площадью 73, 4 тысячи квадратных метров выставили цену в 1,52 миллиарда рублей. Прошлые торги были прекращены летом. Объявление было размещено на сайте Avito. «Kод лотa: PAД-354028. Pеализуется на тoргaх. Предлaгaeм выгoднoе инвecтициoннoe предложeние — гoтoвый аpендный бизнеc TPЦ „Алатырь“ <…> Общая площадь помещений: 73 405,6 кв. м. Земельный участок Площадь З/У: 12 604 +/- 39 кв. м.», — говорится в объявлении. Год назад (в ноябре 2022) «Алатырь» уже выставляли на торги за 1,75 млрд рублей, однако руководство передумало продавать ТЦ в июле 2023 года. Тогда компания «Астерия», входящая в состав закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей», заявила о перезагрузке и обновлении торгового центра. Скрин: сайт Avito [https://www.avito.ru/ekaterinburg/kommercheskaya_nedvizhimost/trts_alatyr_ekaterinburg_2803723790?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing]

В Екатеринбурге вновь выставили на продажу торгово-развлекательный центр «Алатырь». За здание площадью 73, 4 тысячи квадратных метров выставили цену в 1,52 миллиарда рублей. Прошлые торги были прекращены летом. Объявление было размещено на сайте Avito. «Kод лотa: PAД-354028. Pеализуется на тoргaх. Предлaгaeм выгoднoе инвecтициoннoe предложeние — гoтoвый аpендный бизнеc TPЦ „Алатырь“ <…> Общая площадь помещений: 73 405,6 кв. м. Земельный участок Площадь З/У: 12 604 +/- 39 кв. м.», — говорится в объявлении. Год назад (в ноябре 2022) «Алатырь» уже выставляли на торги за 1,75 млрд рублей, однако руководство передумало продавать ТЦ в июле 2023 года. Тогда компания «Астерия», входящая в состав закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Газпромбанк — Персей», заявила о перезагрузке и обновлении торгового центра.