В Тарко-Сале (ЯНАО) планируют за месяц вывезти 65 незаконно установленных объектов — сараев, гаражей и хозяйственных построек. Об этом сообщил департамент транспорта и ЖКХ региона.
«Снос незаконных построек в Тарко-Сале продолжается. В этом месяце планируем очистить городские пространства и вывезти еще 65 незаконно установленных объектов — сараев, гаражей и хоз.построек», — написали представители департамента в telegram-канале.
Ранее власти поселка Пуровск планировали снести 91 самовольную постройку, расположенную на территории муниципалитета. Аукцион по поиску подрядчика для выполнения этих работ был размещен на портале госзакупок. Согласно техническому заданию, среди самовольных построек — гаражи, строения и бани, незаконно размещенные на придомовых территориях местными жителями.
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