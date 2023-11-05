Число поездок россиян на машине в Европу снизилось вдвое

05 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Россияне стали реже ездить в Европу на автомобиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россияне стали реже ездить на автомобиле в Европу на фоне запрета на въезд машин с российскими номерами. Об этом следует из данных погранслужбы ФСБ. «В третьем квартале 2023 года количество поездок россиян на автомобилях в страны Европы снизилось по сравнению с прошлым годом на 45%», — следует из проанализированных РБК данных. Отмечается, что за третий квартал текущего года зафиксировано 378,8 тысяч поездок, в то время как в аналогичный период прошлого года их число составило 684,4. Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. С 16 сентября к запрету присоединилась Финляндия. Отмечалось, что конфисковывать находящиеся в Финляндии авто с российскими номерами власти страны пока не планируют. Они должны покинуть страну до 16 марта 2024 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что такие решения, принятые Евросоюзом, являются абсурдом, передает «Взгляд».

Россияне стали реже ездить на автомобиле в Европу на фоне запрета на въезд машин с российскими номерами. Об этом следует из данных погранслужбы ФСБ. «В третьем квартале 2023 года количество поездок россиян на автомобилях в страны Европы снизилось по сравнению с прошлым годом на 45%», — следует из проанализированных РБК данных. Отмечается, что за третий квартал текущего года зафиксировано 378,8 тысяч поездок, в то время как в аналогичный период прошлого года их число составило 684,4. Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. С 16 сентября к запрету присоединилась Финляндия. Отмечалось, что конфисковывать находящиеся в Финляндии авто с российскими номерами власти страны пока не планируют. Они должны покинуть страну до 16 марта 2024 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что такие решения, принятые Евросоюзом, являются абсурдом, передает «Взгляд».