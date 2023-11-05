Число поездок россиян на машине в Европу снизилось вдвое

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Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, машина, граница, шоссе тюнина, гибдд, дпс, автомобили, въезд в город, пост гаи
Россияне стали реже ездить в Европу на автомобиле Фото:
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Россияне стали реже ездить на автомобиле в Европу на фоне запрета на въезд машин с российскими номерами. Об этом следует из данных погранслужбы ФСБ.

«В третьем квартале 2023 года количество поездок россиян на автомобилях в страны Европы снизилось по сравнению с прошлым годом на 45%», — следует из проанализированных РБК данных. Отмечается, что за третий квартал текущего года зафиксировано 378,8 тысяч поездок, в то время как в аналогичный период прошлого года их число составило 684,4.

Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. С 16 сентября к запрету присоединилась Финляндия. Отмечалось, что конфисковывать находящиеся в Финляндии авто с российскими номерами власти страны пока не планируют. Они должны покинуть страну до 16 марта 2024 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что такие решения, принятые Евросоюзом, являются абсурдом, передает «Взгляд».

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Россияне стали реже ездить на автомобиле в Европу на фоне запрета на въезд машин с российскими номерами. Об этом следует из данных погранслужбы ФСБ. «В третьем квартале 2023 года количество поездок россиян на автомобилях в страны Европы снизилось по сравнению с прошлым годом на 45%», — следует из проанализированных РБК данных. Отмечается, что за третий квартал текущего года зафиксировано 378,8 тысяч поездок, в то время как в аналогичный период прошлого года их число составило 684,4. Латвия с 12 сентября запретила въезд автомобилям с российскими номерами, в том числе через границу с Белоруссией. С 16 сентября к запрету присоединилась Финляндия. Отмечалось, что конфисковывать находящиеся в Финляндии авто с российскими номерами власти страны пока не планируют. Они должны покинуть страну до 16 марта 2024 года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что такие решения, принятые Евросоюзом, являются абсурдом, передает «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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