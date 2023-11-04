04 ноября 2023
03 ноября 2023

Тюменская полиция ищет парня, избившего дедушку на камеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное расселение здания по ул. Спорта 1б. Тюмень, полицейская машина, полиция
Тюменский парень избил пенсионера на видео Фото:

Тюменские полицейские во время мониторинга увидели кадры, на которых парень избивает пенсионера. Сотрудники сейчас проводят проверку, чтобы установить личности людей, причастных к этому происшествию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

«В ходе мониторинга выявлена публикация, на которой молодой человек избивает пожилого мужчину. Сотрудники тюменской полиции проводят проверку, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Информация об инциденте распространилась в одном из местных telegram-каналов. Сообщение в полицию по данному инциденту не поступало.

Ранее в telegram-канале «Плохие новости» было опубликовано видео, взятое из соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России). На нем тюменский парень избил пожилого мужчину, чтобы привлечь подписчиков в свой профиль. Однако вместо подписчиков на аккаунт он привлек волну ненависти и угроз.

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Тюменские полицейские во время мониторинга увидели кадры, на которых парень избивает пенсионера. Сотрудники сейчас проводят проверку, чтобы установить личности людей, причастных к этому происшествию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В ходе мониторинга выявлена публикация, на которой молодой человек избивает пожилого мужчину. Сотрудники тюменской полиции проводят проверку, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Информация об инциденте распространилась в одном из местных telegram-каналов. Сообщение в полицию по данному инциденту не поступало. Ранее в telegram-канале «Плохие новости» было опубликовано видео, взятое из соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России). На нем тюменский парень избил пожилого мужчину, чтобы привлечь подписчиков в свой профиль. Однако вместо подписчиков на аккаунт он привлек волну ненависти и угроз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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