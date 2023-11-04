Тюменская полиция ищет парня, избившего дедушку на камеру

05 ноября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Тюменский парень избил пенсионера на видео Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские полицейские во время мониторинга увидели кадры, на которых парень избивает пенсионера. Сотрудники сейчас проводят проверку, чтобы установить личности людей, причастных к этому происшествию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В ходе мониторинга выявлена публикация, на которой молодой человек избивает пожилого мужчину. Сотрудники тюменской полиции проводят проверку, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Информация об инциденте распространилась в одном из местных telegram-каналов. Сообщение в полицию по данному инциденту не поступало. Ранее в telegram-канале «Плохие новости» было опубликовано видео, взятое из соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России). На нем тюменский парень избил пожилого мужчину, чтобы привлечь подписчиков в свой профиль. Однако вместо подписчиков на аккаунт он привлек волну ненависти и угроз.

Тюменские полицейские во время мониторинга увидели кадры, на которых парень избивает пенсионера. Сотрудники сейчас проводят проверку, чтобы установить личности людей, причастных к этому происшествию. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону. «В ходе мониторинга выявлена публикация, на которой молодой человек избивает пожилого мужчину. Сотрудники тюменской полиции проводят проверку, в рамках которой будут установлены лица, причастные к данному происшествию. После выяснения всех обстоятельств будет принято решение в установленном законом порядке», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Информация об инциденте распространилась в одном из местных telegram-каналов. Сообщение в полицию по данному инциденту не поступало. Ранее в telegram-канале «Плохие новости» было опубликовано видео, взятое из соцсети Instagram* (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России). На нем тюменский парень избил пожилого мужчину, чтобы привлечь подписчиков в свой профиль. Однако вместо подписчиков на аккаунт он привлек волну ненависти и угроз.