В ЯНАО спасли от смерти мужчину, провалившегося под лед

Спасатели «Ямалспаса» помогли мужчине, который провалился под лед. Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО.
«Ночью 5 ноября в Ямалспас поступило сообщение, что на паромной переправе Салехард-Лабытнанги в районе стоянки воздушных подушек в воде находится мужчина и просит о помощи. Спасатели немедленно выехали к пострадавшему на аэролодке и вытащили мужчину из воды в 120-150 метрах от береговой линии и передали работникам скорой медицинской помощи», — написал департамент в telegram-канале.
Ранее водолазы «Ямалспаса» в Шурышкарском районе обследовали акваторию в поисках пропавшего экипажа затонувшей баржи. Однако первоначальные поиски не принесли результата.
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