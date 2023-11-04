04 ноября 2023
03 ноября 2023

В ЯНАО спасли от смерти мужчину, провалившегося под лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, чп, спасение, человек в воде, человек тонет, лед, мчс россии, провалился под лед
Спасатели «Ямалспаса» помогли мужчине, который чуть не утонул под льдом Фото:

Спасатели «Ямалспаса» помогли мужчине, который провалился под лед. Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО.

«Ночью 5 ноября в Ямалспас поступило сообщение, что на паромной переправе Салехард-Лабытнанги в районе стоянки воздушных подушек в воде находится мужчина и просит о помощи. Спасатели немедленно выехали к пострадавшему на аэролодке и вытащили мужчину из воды в 120-150 метрах от береговой линии и передали работникам скорой медицинской помощи», — написал департамент в telegram-канале.

Ранее водолазы «Ямалспаса» в Шурышкарском районе обследовали акваторию в поисках пропавшего экипажа затонувшей баржи. Однако первоначальные поиски не принесли результата.

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Спасатели «Ямалспаса» помогли мужчине, который провалился под лед. Об этом сообщил департамент гражданской защиты ЯНАО. «Ночью 5 ноября в Ямалспас поступило сообщение, что на паромной переправе Салехард-Лабытнанги в районе стоянки воздушных подушек в воде находится мужчина и просит о помощи. Спасатели немедленно выехали к пострадавшему на аэролодке и вытащили мужчину из воды в 120-150 метрах от береговой линии и передали работникам скорой медицинской помощи», — написал департамент в telegram-канале. Ранее водолазы «Ямалспаса» в Шурышкарском районе обследовали акваторию в поисках пропавшего экипажа затонувшей баржи. Однако первоначальные поиски не принесли результата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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