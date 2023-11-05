Sky News: госсекретарь США встретился с президентом Палестины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен впервые приехал в Палестину после начала войны в регионе Фото:
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Палестину, чтобы встретиться с президентом страны Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Sky News.

«Энтони Блинкен прибыл в Рамаллу на западном берегу реки Иордан, чтобы встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом», — говорится в публикации. Примерно 200 человек собрались в Рамалле, они недовольны тем, что Блинкен прилетел в Палестину. Встреча госсекретаря США и президента Палестины стала первой после начала войны на Ближнем Востоке.

США в этом конфликте поддерживают Израиль. Ранее Блинкен заявлял, что есть риск открытия против Иерусалима еще нескольких фронтов, передает RT.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Палестину, чтобы встретиться с президентом страны Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Sky News. «Энтони Блинкен прибыл в Рамаллу на западном берегу реки Иордан, чтобы встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом», — говорится в публикации. Примерно 200 человек собрались в Рамалле, они недовольны тем, что Блинкен прилетел в Палестину. Встреча госсекретаря США и президента Палестины стала первой после начала войны на Ближнем Востоке. США в этом конфликте поддерживают Израиль. Ранее Блинкен заявлял, что есть риск открытия против Иерусалима еще нескольких фронтов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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