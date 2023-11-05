Sky News: госсекретарь США встретился с президентом Палестины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Палестину, чтобы встретиться с президентом страны Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Sky News.
«Энтони Блинкен прибыл в Рамаллу на западном берегу реки Иордан, чтобы встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом», — говорится в публикации. Примерно 200 человек собрались в Рамалле, они недовольны тем, что Блинкен прилетел в Палестину. Встреча госсекретаря США и президента Палестины стала первой после начала войны на Ближнем Востоке.
США в этом конфликте поддерживают Израиль. Ранее Блинкен заявлял, что есть риск открытия против Иерусалима еще нескольких фронтов, передает RT.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Палестину, чтобы встретиться с президентом страны Махмудом Аббасом. Об этом сообщает Sky News. «Энтони Блинкен прибыл в Рамаллу на западном берегу реки Иордан, чтобы встретиться с президентом Палестины Махмудом Аббасом», — говорится в публикации. Примерно 200 человек собрались в Рамалле, они недовольны тем, что Блинкен прилетел в Палестину. Встреча госсекретаря США и президента Палестины стала первой после начала войны на Ближнем Востоке. США в этом конфликте поддерживают Израиль. Ранее Блинкен заявлял, что есть риск открытия против Иерусалима еще нескольких фронтов, передает RT.