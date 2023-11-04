Свердловчане завалили звонками офис ЧВК «Вагнер»

05 ноября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Мужчины стали звонить после того, как в сети прошла информация о старте набора в ЧВК Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Свердловской области звонят в местное представительство ЧВК «Вагнер» с просьбой записать их в ряды бойцов. Звонки начались после новости о том, что организация якобы начала набор в свои ряды. Но эта информация не соответствует действительности, рассказал URA.RU региональный представитель ЧВК. «Хочется еще раз напомнить всем, что набора нет. Вся информация, которая ранее публиковалась в сети по этому поводу, — недостоверная. Как будет набор, сообщим сразу», — поделился собеседник агентства. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что набор бойцов в ЧВК «Вагнер» стартовал в Пермском крае и Новосибирской области. Telegram-каналы, приближенные к руководству организации, назвали эту информацию недостоверной. «Идет урегулирования правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией)», — говорилось в заявлении.

Жители Свердловской области звонят в местное представительство ЧВК «Вагнер» с просьбой записать их в ряды бойцов. Звонки начались после новости о том, что организация якобы начала набор в свои ряды. Но эта информация не соответствует действительности, рассказал URA.RU региональный представитель ЧВК. «Хочется еще раз напомнить всем, что набора нет. Вся информация, которая ранее публиковалась в сети по этому поводу, — недостоверная. Как будет набор, сообщим сразу», — поделился собеседник агентства. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что набор бойцов в ЧВК «Вагнер» стартовал в Пермском крае и Новосибирской области. Telegram-каналы, приближенные к руководству организации, назвали эту информацию недостоверной. «Идет урегулирования правовых моментов в области законодательства, а также проработка формата индивидуальных контрактов для СВО с руководством ФСВНГ (Росгвардией)», — говорилось в заявлении.