Стало известно, о чем глава Палестины разговаривал с Блинкеном

Al Hadath: глава Палестины заявил Блинкену, что Израиль должен остановить войну
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Ранее Энтони Блинкен прибыл в Палестину Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном прекращение наземной операции Израиля. Также была затронута тема гуманитарной помощи в сектор Газа, передает Al Hadath.

«Президент Аббас заверил Блинкена в необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. <…> Он также подчеркнул, что необходимо разрешить ввоз гуманитарной помощи в регион», — говорится в материале. Блинкен во время беседы заверил, что США стремятся создать условия безопасности для палестинцев и израильтян.

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Президент Палестины Махмуд Аббас обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном прекращение наземной операции Израиля. Также была затронута тема гуманитарной помощи в сектор Газа, передает Al Hadath. «Президент Аббас заверил Блинкена в необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. <…> Он также подчеркнул, что необходимо разрешить ввоз гуманитарной помощи в регион», — говорится в материале. Блинкен во время беседы заверил, что США стремятся создать условия безопасности для палестинцев и израильтян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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