Стало известно, о чем глава Палестины разговаривал с Блинкеном

Ранее Энтони Блинкен прибыл в Палестину
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент Палестины Махмуд Аббас обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном прекращение наземной операции Израиля. Также была затронута тема гуманитарной помощи в сектор Газа, передает Al Hadath.
«Президент Аббас заверил Блинкена в необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. <…> Он также подчеркнул, что необходимо разрешить ввоз гуманитарной помощи в регион», —
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