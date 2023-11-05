Глава Минздрава Чечни раскрыл, на какую должность назначили сына Кадырова

Адам Кадыров занял должность начальника отдела безопасности главы Чечни
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Адам Кадыров занял должность начальника отдела безопасности главы Чечни Фото:

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

«От души поздравляю Адама Кадырова с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни», — написал Алханов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Кадырова-младшего ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и родины. Несмотря на свой возраст (Адаму Кадырову 15 лет),он, по мнению Алханова, обладает богатым практическим опытом и духом настоящего воина.

Ранее о назначении Адама Кадырова на важную должность сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что Адам проявил себя, как смелый и отважный патриот, готовый заступаться за религию.

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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов. «От души поздравляю Адама Кадырова с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни», — написал Алханов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Кадырова-младшего ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и родины. Несмотря на свой возраст (Адаму Кадырову 15 лет),он, по мнению Алханова, обладает богатым практическим опытом и духом настоящего воина. Ранее о назначении Адама Кадырова на важную должность сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что Адам проявил себя, как смелый и отважный патриот, готовый заступаться за религию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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