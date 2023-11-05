Глава Минздрава Чечни раскрыл, на какую должность назначили сына Кадырова

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.
«От души поздравляю Адама Кадырова с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни», — написал Алханов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Кадырова-младшего ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и родины. Несмотря на свой возраст (Адаму Кадырову 15 лет),он, по мнению Алханова, обладает богатым практическим опытом и духом настоящего воина.
Ранее о назначении Адама Кадырова на важную должность сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что Адам проявил себя, как смелый и отважный патриот, готовый заступаться за религию.
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов. «От души поздравляю Адама Кадырова с назначением на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни», — написал Алханов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Кадырова-младшего ничто не остановит в деле защиты своего отца, народа, религии и родины. Несмотря на свой возраст (Адаму Кадырову 15 лет),он, по мнению Алханова, обладает богатым практическим опытом и духом настоящего воина. Ранее о назначении Адама Кадырова на важную должность сообщал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он отметил, что Адам проявил себя, как смелый и отважный патриот, готовый заступаться за религию.