В День народного единства более полусотни курганцев нарушили закон

В День народного единства сотрудники УГИБДД по Курганской области задержали 53 водителя, нарушивших закон. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения либо не имели водительских прав, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«За минувшие сутки автоинспекторы задержали 26 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся проходить медосвидетельствование. Трое из них повторно сели за руль пьяными. Также были задержаны 24 водителя, у которых нет водительских прав, еще три человека ранее были лишены водительских удостоверений», — сообщается на сайте ведомства.
За грубые нарушения ПДД было задержано и помещено на стоянки 18 автомобилей. Сотрудники полиции призвали жителей региона сообщать о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге.
Ранее сообщалось, что в Кетовском округе нетрезвый водитель съехал в кювет и врезался в дерево. Один из его пассажиров погиб на месте происшествия, второй получил травмы. Против мужчины возбудили уголовное дело.
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