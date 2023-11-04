04 ноября 2023
03 ноября 2023

В День народного единства более полусотни курганцев нарушили закон

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, маршрутное такси, зима, пазик, автобус, полиция, жезл, гибдд, маршрутка, паз
Сотрудники полиции задержали 53 нарушителя Фото:

В День народного единства сотрудники УГИБДД по Курганской области задержали 53 водителя, нарушивших закон. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения либо не имели водительских прав, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«За минувшие сутки автоинспекторы задержали 26 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся проходить медосвидетельствование. Трое из них повторно сели за руль пьяными. Также были задержаны 24 водителя, у которых нет водительских прав, еще три человека ранее были лишены водительских удостоверений», — сообщается на сайте ведомства.

За грубые нарушения ПДД было задержано и помещено на стоянки 18 автомобилей. Сотрудники полиции призвали жителей региона сообщать о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге.

Ранее сообщалось, что в Кетовском округе нетрезвый водитель съехал в кювет и врезался в дерево. Один из его пассажиров погиб на месте происшествия, второй получил травмы. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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В День народного единства сотрудники УГИБДД по Курганской области задержали 53 водителя, нарушивших закон. Они находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения либо не имели водительских прав, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «За минувшие сутки автоинспекторы задержали 26 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и отказавшихся проходить медосвидетельствование. Трое из них повторно сели за руль пьяными. Также были задержаны 24 водителя, у которых нет водительских прав, еще три человека ранее были лишены водительских удостоверений», — сообщается на сайте ведомства. За грубые нарушения ПДД было задержано и помещено на стоянки 18 автомобилей. Сотрудники полиции призвали жителей региона сообщать о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге. Ранее сообщалось, что в Кетовском округе нетрезвый водитель съехал в кювет и врезался в дерево. Один из его пассажиров погиб на месте происшествия, второй получил травмы. Против мужчины возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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