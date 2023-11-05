Иран пригрозил США «сильным ударом» из-за войны в секторе Газа

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бмп, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Аштиани пригрозил «сильным ударом» Штатам, если они не обеспечат прекращение огня Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа, то по США будет нанесен сильный удар. Об этом заявил министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.

«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну в секторе Газа и обеспечить прекращение огня. Иначе они сильно пострадают», — цитирует министра информационное агентство The Jerusalem Post.

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Если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа, то по США будет нанесен сильный удар. Об этом заявил министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани. «Наш совет американцам — немедленно прекратить войну в секторе Газа и обеспечить прекращение огня. Иначе они сильно пострадают», — цитирует министра информационное агентство The Jerusalem Post.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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