Иран пригрозил США «сильным ударом» из-за войны в секторе Газа

Аштиани пригрозил «сильным ударом» Штатам, если они не обеспечат прекращение огня
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа, то по США будет нанесен сильный удар. Об этом заявил министр обороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани.
«Наш совет американцам — немедленно прекратить войну в секторе Газа и обеспечить прекращение огня. Иначе они сильно пострадают», — цитирует министра информационное агентство
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