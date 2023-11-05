Челябинец стал уголовником-рецидивистом по вине тезки из Тюмени. Видео

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Челябинцу приписали ряд преступлений, которые совершил его тюменский тезка Фото:

Жителя Челябинска стал уголовником-рецидивистом из-за тюменского тезки. На челябинца повесили несколько судимостей за кражи, хулиганство, угрозы убийством и побои, которые он не совершал. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

«О „своих“ судимостях 44-летний Сергей Никонов узнал, когда решил оформить разрешение на оружие. В справке от МВД он с ужасом прочел о преступлениях, которые якобы совершал в разных городах. Но мужчина там никогда даже и не бывал. Выяснилось, что судимости получил полный тезка челябинца из Тюмени, но из-за путаницы в полицейской базе статьи навешали Сергею», — написал telegram-канал SHOT.

Теперь с такой криминальной биографией у Никонова не получается найти нормальную работу. Мужчина опасается, что эта проблема с работой коснется в будущем его двух дочерей — школьницы и студентки.

При этом за свои преступления тюменский «двойник» Сергея каждый раз получал условный срок. Никонов предполагает, что криминальный близнец мог, наоборот, предоставлять в суд справку об отсутствии судимостей, которую, скорее всего, ему выдавали по имени его законопослушного тезки из Челябинска. Таким образом, челябинец каждый раз избегал тюрьмы.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Челябинску. Ответ на него ожидается.

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Жителя Челябинска стал уголовником-рецидивистом из-за тюменского тезки. На челябинца повесили несколько судимостей за кражи, хулиганство, угрозы убийством и побои, которые он не совершал. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «О „своих“ судимостях 44-летний Сергей Никонов узнал, когда решил оформить разрешение на оружие. В справке от МВД он с ужасом прочел о преступлениях, которые якобы совершал в разных городах. Но мужчина там никогда даже и не бывал. Выяснилось, что судимости получил полный тезка челябинца из Тюмени, но из-за путаницы в полицейской базе статьи навешали Сергею», — написал telegram-канал SHOT. Теперь с такой криминальной биографией у Никонова не получается найти нормальную работу. Мужчина опасается, что эта проблема с работой коснется в будущем его двух дочерей — школьницы и студентки. При этом за свои преступления тюменский «двойник» Сергея каждый раз получал условный срок. Никонов предполагает, что криминальный близнец мог, наоборот, предоставлять в суд справку об отсутствии судимостей, которую, скорее всего, ему выдавали по имени его законопослушного тезки из Челябинска. Таким образом, челябинец каждый раз избегал тюрьмы. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Челябинску. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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