В курортном поселке Дубровка (Челябинская область) строительство асфальтового завода ведется в непосредственной близости от охотничьих угодий «Глинка». Об этом сообщили жители, которые начали сбор подписей против строительства предприятия 2-го класса опасности.
«Строительство асфальтового завода в Дубровке развивается стихийно. Рядом со стройкой стоит табличка регионального министерства экологии, что это охотничьи угодья „Глинка“. Направили в министерство запрос, а там ответили, что это не „их компетенция“», — пожаловались жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложили фотографии таблички и ответ минэкологии региона.
По рассказам жителей, под строительство завода уже вырубили березовую рощу. Сам объект будет располагаться в 500 метрах от жилых домов поселка. URA.RU направило запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ ожидается.
Рядом с местом будущего завода стоит предупреждающая табличка
фото: группа «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»
Ответ Министра Лихачева обескуражил жителей
фото: группа «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»
В курортном поселке Дубровка (Челябинская область) строительство асфальтового завода ведется в непосредственной близости от охотничьих угодий «Глинка». Об этом сообщили жители, которые начали сбор подписей против строительства предприятия 2-го класса опасности. «Строительство асфальтового завода в Дубровке развивается стихийно. Рядом со стройкой стоит табличка регионального министерства экологии, что это охотничьи угодья „Глинка“. Направили в министерство запрос, а там ответили, что это не „их компетенция“», — пожаловались жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложили фотографии таблички и ответ минэкологии региона. По рассказам жителей, под строительство завода уже вырубили березовую рощу. Сам объект будет располагаться в 500 метрах от жилых домов поселка. URA.RU направило запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ ожидается.