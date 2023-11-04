04 ноября 2023

В Челябинской области построят асфальтовый завод в охотничьих угодьях. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, смог, дымка, нму, экология, асфальтовый завод
Будущее предприятие представляет II класс опасности (фото из архива) Фото:

В курортном поселке Дубровка (Челябинская область) строительство асфальтового завода ведется в непосредственной близости от охотничьих угодий «Глинка». Об этом сообщили жители, которые начали сбор подписей против строительства предприятия 2-го класса опасности.

«Строительство асфальтового завода в Дубровке развивается стихийно. Рядом со стройкой стоит табличка регионального министерства экологии, что это охотничьи угодья „Глинка“. Направили в министерство запрос, а там ответили, что это не „их компетенция“», — пожаловались жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложили фотографии таблички и ответ минэкологии региона.

По рассказам жителей, под строительство завода уже вырубили березовую рощу. Сам объект будет располагаться в 500 метрах от жилых домов поселка. URA.RU направило запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ ожидается.

Рядом с местом будущего завода стоит предупреждающая табличка
Рядом с местом будущего завода стоит предупреждающая табличка
Ответ Министра Лихачева обескуражил жителей
Ответ Министра Лихачева обескуражил жителей

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В курортном поселке Дубровка (Челябинская область) строительство асфальтового завода ведется в непосредственной близости от охотничьих угодий «Глинка». Об этом сообщили жители, которые начали сбор подписей против строительства предприятия 2-го класса опасности. «Строительство асфальтового завода в Дубровке развивается стихийно. Рядом со стройкой стоит табличка регионального министерства экологии, что это охотничьи угодья „Глинка“. Направили в министерство запрос, а там ответили, что это не „их компетенция“», — пожаловались жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложили фотографии таблички и ответ минэкологии региона. По рассказам жителей, под строительство завода уже вырубили березовую рощу. Сам объект будет располагаться в 500 метрах от жилых домов поселка. URA.RU направило запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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