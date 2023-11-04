В Челябинской области построят асфальтовый завод в охотничьих угодьях. Фото

05 ноября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Будущее предприятие представляет II класс опасности (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В курортном поселке Дубровка (Челябинская область) строительство асфальтового завода ведется в непосредственной близости от охотничьих угодий «Глинка». Об этом сообщили жители, которые начали сбор подписей против строительства предприятия 2-го класса опасности. «Строительство асфальтового завода в Дубровке развивается стихийно. Рядом со стройкой стоит табличка регионального министерства экологии, что это охотничьи угодья „Глинка“. Направили в министерство запрос, а там ответили, что это не „их компетенция“», — пожаловались жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложили фотографии таблички и ответ минэкологии региона. По рассказам жителей, под строительство завода уже вырубили березовую рощу. Сам объект будет располагаться в 500 метрах от жилых домов поселка. URA.RU направило запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ ожидается. Рядом с местом будущего завода стоит предупреждающая табличка фото: группа «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте» Ответ Министра Лихачева обескуражил жителей фото: группа «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте»

В курортном поселке Дубровка (Челябинская область) строительство асфальтового завода ведется в непосредственной близости от охотничьих угодий «Глинка». Об этом сообщили жители, которые начали сбор подписей против строительства предприятия 2-го класса опасности. «Строительство асфальтового завода в Дубровке развивается стихийно. Рядом со стройкой стоит табличка регионального министерства экологии, что это охотничьи угодья „Глинка“. Направили в министерство запрос, а там ответили, что это не „их компетенция“», — пожаловались жители в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте» и в доказательство своих слов выложили фотографии таблички и ответ минэкологии региона. По рассказам жителей, под строительство завода уже вырубили березовую рощу. Сам объект будет располагаться в 500 метрах от жилых домов поселка. URA.RU направило запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ ожидается.