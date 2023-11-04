Тарко-Сале стал центром притяжения кочевников с разных уголков России и зарубежья. Фото

В Тарко-Сале впервые провели Международный съезд кочевников

05 ноября 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале собрались кочевники из разных уголков России, чтобы обменяться опытом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) впервые провели Международный съезд кочевников с разных уголков России и зарубежья. Об этом сообщил официальный telegram-канал администрации Пуровского района. «В неделю народного единства, организованную в рамках стратегии развития „Ямал-100“, наш город стал центром притяжения для кочевников с разных уголков России и зарубежья: Казахстана, Бурятии, Алтая, Камчатки. За два дня представители кочевых культур успели: обменяться опытом по сохранению и популяризации культурного наследия кочевых народов, обучить на мастер-классах пуровчан навыкам национальных танцев, искусству игры на национальных инструментах и горловому пению», — написали в telegram-канале администрации. Также удалось организовать выставку декоративно-прикладного искусства и угостить всех казахскими пончиками — баурсаками, отпраздновать Новый Год по северному календарю и устроить феерию разных культур, обычаев и традиций на праздничном концерте. Это стало возможным благодаря победе сотрудника районного Центра национальных культур Марии Вокуевой в конкурсе грантов Президента РФ. Организатором мероприятия выступил районный ЦНК. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о решениях, которые принял на совете кочевников во время поездки на Полярный Урал. В регионе планируется построить два десятка полустационарных конструкций в местах длительных стоянок. Губернатор также рассказал, что оленеводы-частники будут обеспечены лекарствами от сезонных заболеваний животных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тарко-Сале (ЯНАО) впервые провели Международный съезд кочевников с разных уголков России и зарубежья. Об этом сообщил официальный telegram-канал администрации Пуровского района. «В неделю народного единства, организованную в рамках стратегии развития „Ямал-100“, наш город стал центром притяжения для кочевников с разных уголков России и зарубежья: Казахстана, Бурятии, Алтая, Камчатки. За два дня представители кочевых культур успели: обменяться опытом по сохранению и популяризации культурного наследия кочевых народов, обучить на мастер-классах пуровчан навыкам национальных танцев, искусству игры на национальных инструментах и горловому пению», — написали в telegram-канале администрации. Также удалось организовать выставку декоративно-прикладного искусства и угостить всех казахскими пончиками — баурсаками, отпраздновать Новый Год по северному календарю и устроить феерию разных культур, обычаев и традиций на праздничном концерте. Это стало возможным благодаря победе сотрудника районного Центра национальных культур Марии Вокуевой в конкурсе грантов Президента РФ. Организатором мероприятия выступил районный ЦНК. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о решениях, которые принял на совете кочевников во время поездки на Полярный Урал. В регионе планируется построить два десятка полустационарных конструкций в местах длительных стоянок. Губернатор также рассказал, что оленеводы-частники будут обеспечены лекарствами от сезонных заболеваний животных.