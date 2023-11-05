SHOT сообщил о стрельбе в центре Москвы

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По предварительным данным, три человека пострадали от стрельбы в московском ресторане Фото:

В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Около получаса назад стрельбу открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. Предварительно, три человека пострадали», — говорится в материале. Отмечается, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.

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В ресторане в центре Москвы произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали три человека. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Около получаса назад стрельбу открыл один из гостей заведения Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной. Предварительно, три человека пострадали», — говорится в материале. Отмечается, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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