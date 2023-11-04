04 ноября 2023

Свердловчане запечатлели редкое природное явление в небе. Фото

Над Свердловской областью появилось северное сияние
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
В небе на Среднем Урале увидели северное сияние (архивное фото) Фото:

Жители Свердловской области вечером 5 ноября заметили в небе северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства.

«В Каменске-Уральском отчетливо видно северное сияние, многие горожане выходят на улицу ради красивых снимков», — пишет собеседник агентства. Редко природное явление уже смогли запечатлеть жители Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Ревды, Нижней Салды, а также поселков Уфимского и Арти.

Северное сияние — оптическое явление, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Еще в сентябре 2023 года свердловчане видели в небе подобное явление. Самые четкие снимки получились в Березовском, Старых Решетах и Дегтярске.

Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Свердловской области вечером 5 ноября заметили в небе северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели агентства. «В Каменске-Уральском отчетливо видно северное сияние, многие горожане выходят на улицу ради красивых снимков», — пишет собеседник агентства. Редко природное явление уже смогли запечатлеть жители Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Ревды, Нижней Салды, а также поселков Уфимского и Арти. Северное сияние — оптическое явление, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. Еще в сентябре 2023 года свердловчане видели в небе подобное явление. Самые четкие снимки получились в Березовском, Старых Решетах и Дегтярске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...