04 ноября 2023

В челябинском городе продается единственный кинотеатр за 50 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, зрительный зал, кинотеатр, кресла, дворец культуры, кинозал, дом культуры
Здание, где находится единственный кинотеатр в Троицке, продают за 50 млн рублей Фото:

В Троицке (Челябинская область) за 50 миллионов рублей продают здание, в котором находится единственный в городе кинотеатр. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Продается здание [площадью 1 610 м2] + готовый бизнес за 50 000 000 рублей. Единственный кинотеатр в городе, а также ресторан японской кухни <…>. Расположение — Челябинская область, Троицк», — указано на сайте объявлений «Авито». Часть помещений сдается в аренду. Вместе со зданием можно приобрести земельный участок, на котором находится кинотеатр.

Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект площадью 1518 квадратных метров, а также земельный участок площадью 5945,81 квадратного метра можно приобрести за 100 миллионов рублей. Кинотеатр был открыт в конце августа 1969 года и завершил работу в 2020 году.

Здание кинотеатра в Троицке продают за 50 миллионов рублей
Здание кинотеатра в Троицке продают за 50 миллионов рублей

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Троицке (Челябинская область) за 50 миллионов рублей продают здание, в котором находится единственный в городе кинотеатр. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается здание [площадью 1 610 м2] + готовый бизнес за 50 000 000 рублей. Единственный кинотеатр в городе, а также ресторан японской кухни <…>. Расположение — Челябинская область, Троицк», — указано на сайте объявлений «Авито». Часть помещений сдается в аренду. Вместе со зданием можно приобрести земельный участок, на котором находится кинотеатр. Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект площадью 1518 квадратных метров, а также земельный участок площадью 5945,81 квадратного метра можно приобрести за 100 миллионов рублей. Кинотеатр был открыт в конце августа 1969 года и завершил работу в 2020 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...