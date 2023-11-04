В челябинском городе продается единственный кинотеатр за 50 млн рублей. Скрин

05 ноября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Здание, где находится единственный кинотеатр в Троицке, продают за 50 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) за 50 миллионов рублей продают здание, в котором находится единственный в городе кинотеатр. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается здание [площадью 1 610 м2] + готовый бизнес за 50 000 000 рублей. Единственный кинотеатр в городе, а также ресторан японской кухни <…>. Расположение — Челябинская область, Троицк», — указано на сайте объявлений «Авито». Часть помещений сдается в аренду. Вместе со зданием можно приобрести земельный участок, на котором находится кинотеатр. Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект площадью 1518 квадратных метров, а также земельный участок площадью 5945,81 квадратного метра можно приобрести за 100 миллионов рублей. Кинотеатр был открыт в конце августа 1969 года и завершил работу в 2020 году. Здание кинотеатра в Троицке продают за 50 миллионов рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Троицке (Челябинская область) за 50 миллионов рублей продают здание, в котором находится единственный в городе кинотеатр. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продается здание [площадью 1 610 м2] + готовый бизнес за 50 000 000 рублей. Единственный кинотеатр в городе, а также ресторан японской кухни <…>. Расположение — Челябинская область, Троицк», — указано на сайте объявлений «Авито». Часть помещений сдается в аренду. Вместе со зданием можно приобрести земельный участок, на котором находится кинотеатр. Ранее в Магнитогорске выставили на продажу здание бывшего кинотеатра «Современник». Объект площадью 1518 квадратных метров, а также земельный участок площадью 5945,81 квадратного метра можно приобрести за 100 миллионов рублей. Кинотеатр был открыт в конце августа 1969 года и завершил работу в 2020 году.