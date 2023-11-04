04 ноября 2023
03 ноября 2023

Власти ЯНАО приобретут для больницы Ноябрьска мобильный рентген-кабинет за 500 млн рублей

Ноябрьская ЦГБ получит современный рентген-кабинет
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медицинского и общественного центров первой очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, рентген, медицинский центр новокольцовский
В Ноябрьске (ЯНАО) появится современный мобильный рентген-кабинет Фото:

Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения ЯНАО объявила тендер на поставку и монтаж мобильного здания с рентген-кабинетом для городской больницы Ноябрьска, назначив за него стартовую цену 500 млн рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки».

«В комплекте поставки должны быть паспорт на товар, инструкция по сборке-разборке и эксплуатации товара, а также эксплуатационная документация на инженерные системы и к комплектующему оборудованию», — говорится в размещенной на портале документации. Мобильное здание вместе с оборудованием должно быть возведено на указанном заказчиком участке не позднее 1 декабря 2024 года. В документах указан и гарантийный срок — 24 месяца.

Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.

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Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения ЯНАО объявила тендер на поставку и монтаж мобильного здания с рентген-кабинетом для городской больницы Ноябрьска, назначив за него стартовую цену 500 млн рублей. Информация об этом появилась на федеральном интернет-портале «Госзакупки». «В комплекте поставки должны быть паспорт на товар, инструкция по сборке-разборке и эксплуатации товара, а также эксплуатационная документация на инженерные системы и к комплектующему оборудованию», — говорится в размещенной на портале документации. Мобильное здание вместе с оборудованием должно быть возведено на указанном заказчиком участке не позднее 1 декабря 2024 года. В документах указан и гарантийный срок — 24 месяца. Ранее стало известно о планах властей ЯНАО приобрести за 500 млн рублей для жителей села Ныда Надымского района модульное медицинское помещение, рассчитанное на 15 посещений в смену. В селе модуль должен появиться до 1 декабря 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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