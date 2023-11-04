В небе над Челябинской областью заметили редкое природное явление. Фото

05 ноября 2023 в 23:09 Размер текста - 17 +

Редкое природное явление можно было наблюдать в Кунашаке всего несколько минут Фото: Рустам Сагитов © URA.RU Жителям Челябинской области в ночь на понедельник 6 ноября удалось запечатлеть в небе редкое природное явление — северное сияние. Его было видно в Челябинске, Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше. Житель поселка Кунашак поделился с URA.RU фотографиями северного сияния. «Вот какое явление удалось запечатлеть у нас в Кунашаке — северное сияние», — рассказал URA.RU Рустам С. Редкое природное явление можно было наблюдать в небе всего несколько минут. Кадрами северного сияния в социальной сети «ВКонтакте» делятся пользователи со всей Челябинской области. Редкое природное явление в ночь на 6 ноября наблюдали в Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше и других городах. Северное сияние считается уникальным природным явлением оптического характера, при котором верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим и фиолетовым цветами. В России самым благоприятным регионом для наблюдения за этим природным явлением считается город Мурманск, который находится за полярным кругом. Северное сияние в Аше Фото с паблика «Аша|VКурсе» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public_asha) А это кадры северного сияния, которое засняли в Челябинске Фото с паблика «Подслушано ЧМЗ (Official) » в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/public_asha)

Жителям Челябинской области в ночь на понедельник 6 ноября удалось запечатлеть в небе редкое природное явление — северное сияние. Его было видно в Челябинске, Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше. Житель поселка Кунашак поделился с URA.RU фотографиями северного сияния. «Вот какое явление удалось запечатлеть у нас в Кунашаке — северное сияние», — рассказал URA.RU Рустам С. Редкое природное явление можно было наблюдать в небе всего несколько минут. Кадрами северного сияния в социальной сети «ВКонтакте» делятся пользователи со всей Челябинской области. Редкое природное явление в ночь на 6 ноября наблюдали в Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше и других городах. Северное сияние считается уникальным природным явлением оптического характера, при котором верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим и фиолетовым цветами. В России самым благоприятным регионом для наблюдения за этим природным явлением считается город Мурманск, который находится за полярным кругом.