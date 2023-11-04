04 ноября 2023

В небе над Челябинской областью заметили редкое природное явление. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полярное сияние
Редкое природное явление можно было наблюдать в Кунашаке всего несколько минут Фото:

Жителям Челябинской области в ночь на понедельник 6 ноября удалось запечатлеть в небе редкое природное явление — северное сияние. Его было видно в Челябинске, Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше. Житель поселка Кунашак поделился с URA.RU фотографиями северного сияния.

«Вот какое явление удалось запечатлеть у нас в Кунашаке — северное сияние», — рассказал URA.RU Рустам С. Редкое природное явление можно было наблюдать в небе всего несколько минут.

Кадрами северного сияния в социальной сети «ВКонтакте» делятся пользователи со всей Челябинской области. Редкое природное явление в ночь на 6 ноября наблюдали в Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше и других городах.

Северное сияние считается уникальным природным явлением оптического характера, при котором верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим и фиолетовым цветами. В России самым благоприятным регионом для наблюдения за этим природным явлением считается город Мурманск, который находится за полярным кругом.

Северное сияние в Аше
Северное сияние в Аше
А это кадры северного сияния, которое засняли в Челябинске
А это кадры северного сияния, которое засняли в Челябинске

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Жителям Челябинской области в ночь на понедельник 6 ноября удалось запечатлеть в небе редкое природное явление — северное сияние. Его было видно в Челябинске, Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше. Житель поселка Кунашак поделился с URA.RU фотографиями северного сияния. «Вот какое явление удалось запечатлеть у нас в Кунашаке — северное сияние», — рассказал URA.RU Рустам С. Редкое природное явление можно было наблюдать в небе всего несколько минут. Кадрами северного сияния в социальной сети «ВКонтакте» делятся пользователи со всей Челябинской области. Редкое природное явление в ночь на 6 ноября наблюдали в Аше, Южноуральске, Златоусте, Аргаяше и других городах. Северное сияние считается уникальным природным явлением оптического характера, при котором верхний слой атмосферы светится зеленым, красным, синим и фиолетовым цветами. В России самым благоприятным регионом для наблюдения за этим природным явлением считается город Мурманск, который находится за полярным кругом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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