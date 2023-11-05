05 ноября 2023

Сирия призвала МАГАТЭ взять под контроль ядерные объекты Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
В Сирии требует от МАГАТЭ заняться Израилем, грозящим Газе ядерным оружием Фото:

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием провести проверку ядерных объектов в Израиле и раскрыть истинные цели израильской ядерной программы. Заявление сирийского МИД опубликовало агентство SANA.

«Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ принять все меры и выполнить свои обязанности по раскрытию израильской ядерной программы и поставить это образование-изгоя под действие программы всеобъемлющих гарантий и систем контроля на ядерных установках и программах», — говорится в опубликованном заявлении.

Ранее сообщалось, что в Израиле своего поста лишился министр по делам наследия Амихай Элияху. До того, как покинуть правительство, Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов решения проблем с террористами ХАМАС.

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Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием провести проверку ядерных объектов в Израиле и раскрыть истинные цели израильской ядерной программы. Заявление сирийского МИД опубликовало агентство SANA. «Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ принять все меры и выполнить свои обязанности по раскрытию израильской ядерной программы и поставить это образование-изгоя под действие программы всеобъемлющих гарантий и систем контроля на ядерных установках и программах», — говорится в опубликованном заявлении. Ранее сообщалось, что в Израиле своего поста лишился министр по делам наследия Амихай Элияху. До того, как покинуть правительство, Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов решения проблем с террористами ХАМАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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