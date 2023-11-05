Сирия призвала МАГАТЭ взять под контроль ядерные объекты Израиля

Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием провести проверку ядерных объектов в Израиле и раскрыть истинные цели израильской ядерной программы. Заявление сирийского МИД опубликовало
«Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ принять все меры и выполнить свои обязанности по раскрытию израильской ядерной программы и поставить это образование-изгоя под действие программы всеобъемлющих гарантий и систем контроля на ядерных установках и программах», — говорится в опубликованном заявлении.
Ранее сообщалось, что в Израиле своего поста лишился министр по делам наследия Амихай Элияху. До того, как покинуть правительство, Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов решения проблем с террористами ХАМАС.
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