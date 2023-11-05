Сирия призвала МАГАТЭ взять под контроль ядерные объекты Израиля 06 ноября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 + В Сирии требует от МАГАТЭ заняться Израилем, грозящим Газе ядерным оружием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием провести проверку ядерных объектов в Израиле и раскрыть истинные цели израильской ядерной программы. Заявление сирийского МИД опубликовало агентство SANA. «Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ принять все меры и выполнить свои обязанности по раскрытию израильской ядерной программы и поставить это образование-изгоя под действие программы всеобъемлющих гарантий и систем контроля на ядерных установках и программах», — говорится в опубликованном заявлении. Ранее сообщалось, что в Израиле своего поста лишился министр по делам наследия Амихай Элияху. До того, как покинуть правительство, Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов решения проблем с террористами ХАМАС. Министерство иностранных дел Сирийской Арабской Республики обратилось к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с требованием провести проверку ядерных объектов в Израиле и раскрыть истинные цели израильской ядерной программы. Заявление сирийского МИД опубликовало агентство SANA. «Сирия призывает международное сообщество и МАГАТЭ принять все меры и выполнить свои обязанности по раскрытию израильской ядерной программы и поставить это образование-изгоя под действие программы всеобъемлющих гарантий и систем контроля на ядерных установках и программах», — говорится в опубликованном заявлении. Ранее сообщалось, что в Израиле своего поста лишился министр по делам наследия Амихай Элияху. До того, как покинуть правительство, Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов решения проблем с террористами ХАМАС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям