Министр, предложивший Израилю сбросить атомную бомбу на сектор Газа, отстранен от должности

Министр Израиля Элияху отстранен от должности из-за предложения о ядерном ударе
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Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху отстранен от должности Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху отстранен от должности. Ранее он назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов.

«Элияху отстранен от должности премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху до дальнейшего уведомления», — сообщило Армейское радио страны. Об этом рассказал телеканал SkyNews.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее Элияху на вопрос в интервью о том, следует ли сбросить атомную бомбу на анклав, ответил: «это одна из возможностей».

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Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху отстранен от должности. Ранее он назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. «Элияху отстранен от должности премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху до дальнейшего уведомления», — сообщило Армейское радио страны. Об этом рассказал телеканал SkyNews. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее Элияху на вопрос в интервью о том, следует ли сбросить атомную бомбу на анклав, ответил: «это одна из возможностей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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