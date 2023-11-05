Министр, предложивший Израилю сбросить атомную бомбу на сектор Газа, отстранен от должности

Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху отстранен от должности
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху отстранен от должности. Ранее он назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов.
«Элияху отстранен от должности премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху до дальнейшего уведомления», — сообщило Армейское радио страны. Об этом
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Ранее Элияху на вопрос в интервью о том, следует ли сбросить атомную бомбу на анклав, ответил: «это одна из возможностей».
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