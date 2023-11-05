Baza: народную артистку РФ Максакову госпитализировали с ушибом головы 06 ноября 2023 в 00:03 Размер текста - 17 + Предположительно, Людмила Максакова упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Народную артистку России Людмилу Максакову госпитализировали с ушибом головы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Народную артистку Людмилу Максакову увезли в больницу с ушибом головы из театра имени Вахтангова», — говорится в сообщении. Предположительно, артистка упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип». Обновлено в 0:45: Максаковой оказали медпомошь, она находится дома, с ней все в порядке, передает сообщение театра Вахтангова РИА Новости. Народную артистку России Людмилу Максакову госпитализировали с ушибом головы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Народную артистку Людмилу Максакову увезли в больницу с ушибом головы из театра имени Вахтангова», — говорится в сообщении. Предположительно, артистка упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип». Обновлено в 0:45: Максаковой оказали медпомошь, она находится дома, с ней все в порядке, передает сообщение театра Вахтангова РИА Новости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям