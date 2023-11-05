Baza: народную артистку РФ Максакову госпитализировали с ушибом головы

Предположительно, Людмила Максакова упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип»
Народную артистку России Людмилу Максакову госпитализировали с ушибом головы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Народную артистку Людмилу Максакову увезли в больницу с ушибом головы из театра имени Вахтангова», — говорится в сообщении. Предположительно, артистка упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип».
Обновлено в 0:45: Максаковой оказали медпомошь, она находится дома, с ней все в порядке, передает сообщение театра Вахтангова РИА Новости.
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