05 ноября 2023

Baza: народную артистку РФ Максакову госпитализировали с ушибом головы

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Пресс-конференция актеров театра «Вахтангова». Екатеринбург, портрет, максакова людмила
Предположительно, Людмила Максакова упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип» Фото:

Народную артистку России Людмилу Максакову госпитализировали с ушибом головы. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Народную артистку Людмилу Максакову увезли в больницу с ушибом головы из театра имени Вахтангова», — говорится в сообщении. Предположительно, артистка упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип».

Обновлено в 0:45: Максаковой оказали медпомошь, она находится дома, с ней все в порядке, передает сообщение театра Вахтангова РИА Новости.

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Народную артистку России Людмилу Максакову госпитализировали с ушибом головы. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Народную артистку Людмилу Максакову увезли в больницу с ушибом головы из театра имени Вахтангова», — говорится в сообщении. Предположительно, артистка упала, отыграв в спектакле «Царь Эдип». Обновлено в 0:45: Максаковой оказали медпомошь, она находится дома, с ней все в порядке, передает сообщение театра Вахтангова РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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