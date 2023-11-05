Власти ХМАО приобретут для сургутской больницы рентген-аппарат за 18,5 млн рублей

Департамент государственного заказа ХМАО приобретет для Сургутской травматологической клиники рентген-аппарат за 18,5 млн рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.
«Поставка диагностического оборудования осуществляется поставщиком в место доставки в в течение 90 календарных дней со дня заключения контракта. Гарантия производителя на оборудование должна составлять 12 месяцев», — говорится в опубликованной к тендеру документации. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 ноября.
Ранее сообщалось о планах властей соседнего с Югрой ЯНАО приобрести за 6,5 млн рублей эндоскоп для больницы в поселке Мужи. Аппарат позволит медикам исследовать пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, пазухи, глаза, толстый кишечник, тонкий кишечник и другие органы пациентов.
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