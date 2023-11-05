05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Власти ХМАО приобретут для сургутской больницы рентген-аппарат за 18,5 млн рублей

Власти ХМАО приобретут для сургутской больницы дорогостоящий рентген-аппарат
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, рентген, снимок, рентгеновский снимок, томограмма
В травматологии Сургута (ХМАО) появится новый диагностический аппарат по цене 18,5 млн рублей Фото:

Департамент государственного заказа ХМАО приобретет для Сургутской травматологической клиники рентген-аппарат за 18,5 млн рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.

«Поставка диагностического оборудования осуществляется поставщиком в место доставки в в течение 90 календарных дней со дня заключения контракта. Гарантия производителя на оборудование должна составлять 12 месяцев», — говорится в опубликованной к тендеру документации. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 ноября.

Ранее сообщалось о планах властей соседнего с Югрой ЯНАО приобрести за 6,5 млн рублей эндоскоп для больницы в поселке Мужи. Аппарат позволит медикам исследовать пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, пазухи, глаза, толстый кишечник, тонкий кишечник и другие органы пациентов.

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Департамент государственного заказа ХМАО приобретет для Сургутской травматологической клиники рентген-аппарат за 18,5 млн рублей. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. «Поставка диагностического оборудования осуществляется поставщиком в место доставки в в течение 90 календарных дней со дня заключения контракта. Гарантия производителя на оборудование должна составлять 12 месяцев», — говорится в опубликованной к тендеру документации. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 15 ноября. Ранее сообщалось о планах властей соседнего с Югрой ЯНАО приобрести за 6,5 млн рублей эндоскоп для больницы в поселке Мужи. Аппарат позволит медикам исследовать пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, пазухи, глаза, толстый кишечник, тонкий кишечник и другие органы пациентов.
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