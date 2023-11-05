Independent: в Британии начался дефицит лекарств из-за Брексита 06 ноября 2023 в 04:43 Размер текста - 17 + Великобританцы столкнулись с дефицитом лекарства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Великобритании образовался серьезный дефицит лекарств из-за выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза (Брексит). Об этом рассказали эксперты в области здравоохранения. «Нехватка важных препаратов настолько серьезна, как никогда ранее. Национальная служба здравоохранения не может создать запасы многих дефицитных лекарств, потому что они устарели. Эксперты говорят, что бюрократическая волокита после Брексита затрудняет доставку жизненно важных лекарств в Великобританию, когда они необходимы», — пишет The Independent со ссылкой на экспертов. Профессора отмечают, что проблемы с поставками возникают также из-за производственных проблем за рубежом. Великобритания официально вышла из ЕС 1 февраля 2020 года. Соглашение о Брексите вступило в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени. В Великобритании образовался серьезный дефицит лекарств из-за выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза (Брексит). Об этом рассказали эксперты в области здравоохранения. «Нехватка важных препаратов настолько серьезна, как никогда ранее. Национальная служба здравоохранения не может создать запасы многих дефицитных лекарств, потому что они устарели. Эксперты говорят, что бюрократическая волокита после Брексита затрудняет доставку жизненно важных лекарств в Великобританию, когда они необходимы», — пишет The Independent со ссылкой на экспертов. Профессора отмечают, что проблемы с поставками возникают также из-за производственных проблем за рубежом. Великобритания официально вышла из ЕС 1 февраля 2020 года. Соглашение о Брексите вступило в силу 31 января в полночь по центральноевропейскому времени. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям