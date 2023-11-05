Кулеба: Украина не может позволить себе зависеть только от помощи США 06 ноября 2023 в 04:11 Размер текста - 17 + Украина вкладывает огромные средства в производство всех видов вооружений Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не может зависеть лишь от поддержки США, поэтому сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки. Именно поэтому вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем экономику Украины», — подчеркнул Кулеба в интервью газете Die Welt. Также он отметил, что предлагал Западу организовать совместное производство оружия. По его словам, предложение было воспринято положительно. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине. По его словам, США и Европе растет усталость от украинской тематики и финансового груза, пишет RT. При этом украинский лидер Владимир Зеленский предложил западным странам взять в аренду оружие доя наступления зимнего периода. Украина не может зависеть лишь от поддержки США, поэтому сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы не можем позволить себе зависеть только от американской поддержки. Именно поэтому вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем экономику Украины», — подчеркнул Кулеба в интервью газете Die Welt. Также он отметил, что предлагал Западу организовать совместное производство оружия. По его словам, предложение было воспринято положительно. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад устал от бесконечной помощи Украине. По его словам, США и Европе растет усталость от украинской тематики и финансового груза, пишет RT. При этом украинский лидер Владимир Зеленский предложил западным странам взять в аренду оружие доя наступления зимнего периода. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям